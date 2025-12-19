La racha imparable del lotero de Moncloa con 22 premios en menos de tres años: "Estuve a punto de vender la Administración"

Joaquín Monroy es protagonista de una de las historias más sorprendentes del universo de la Lotería Nacional. Con solo 36 años, ha sido nombrado Mejor Lotero del Año en 2023 tras haber entregado dos premios del Gordo, varios segundos y más de 20 premios en total desde 2022. Todo desde su administración La Chulapa de Moncloa, que dirige desde 2016.

Asegura que no todo ha sido fruto de las matemáticas. "Obviamente la suerte existe. Creo que se trabaja, pero se consigue. Hay un cúmulo de circunstancias que nos han llevado a tener ya 22 premios en menos de tres años", ha explicado. A pesar de los logros, su camino no ha estado exento de dudas: "Estuve a punto de incluso vender el negocio en 2020, cuando el COVID".

Monroy ha recordado con emoción la primera vez que dio el Gordo: "Es indescriptible. Para un lotero es lo más grande que puede haber". Sin embargo, su enfoque competitivo le llevó a pensar en cómo mejorar al año siguiente. "Intento siempre superar lo que se ha hecho en un año", ha afirmado.

La clave de su éxito podría estar en su pasado como relaciones públicas. "Pensé que había perdido el tiempo, pero me he dado cuenta de que se aplican en la vida de una manera impresionante", ha reflexionado. Gracias a ello, ha abierto su administración a la comunicación y la celebración, organizando fiestas el día del sorteo con prensa, clientes y confeti.

Con respecto a las supersticiones, ha comentado que "los impares vuelan, el siete es el más buscado", y ha recomendado hacer siempre una foto al décimo: "Si no tienes el décimo físico, no cobras. Pero una foto te puede salvar si lo pierdes".

Aunque ha habido lágrimas y momentos de duda, Monroy confiesa: "A día de hoy puedo decir que esto es lo mío. Estoy muy feliz. Me lo paso muy bien".