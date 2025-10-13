Myriam Rubio, museógrafa: "El mundo de las exposiciones está cambiando, la gente quiere que se lo cuenten de manera más interactiva"

Los museos están llenos de profesionales que cuidan cada detalle de las exposiciones. Se habla de los artistas, de los restauradores... pero hay una figura clave que hace que todo tenga sentido, son los museógrafos.

El nombre de este oficio quizás no es el más conocido, sin embargo, su importancia es tal que no se concibe una muestra sin que haya un responsable así detrás. Son los encargados de convertir salas en templos del arte, consiguen poner en valor el patrimonio y dan sentido a la distribución de las obras.

En España, Myriam Rubio es una de las mayores especialistas en este sector. Lleva treinta y cinco años siendo museógrafa. En ese tiempo ha colaborado con el Museo del Prado, el Museo Nacional de Escultura, el Museo de América… Para ella, lo principal, "no es solo darle sentido al contenido, es cómo lo exponemos", señala.

El trabajo de los museógrafos

La función de los museógrafos comienza cuando los comisarios les dan un guion, "nos proponen un contenido y un recorrido de qué es lo que quieren contar", explica Myriam Rubio.

A partir de ahí hay un trabajo de investigación por parte de estos profesionales para que cada obra sea distribuida de la mejor manera. "No es lo mismo colocar una escultura que un cuadro o un textil", a cada uno hay que hacerle "un traje a medida", explica la museógrafa.

También abordan los retos técnicos que surgen en estos casos, como el color de las paredes que acompañan a las obras. "Podemos tirarnos diez días eligiendo el color, se busca que sea complementario, a veces podemos hacer hasta veinte muestras", afirma.

Sobre el mayor reto al que se ha enfrentado en su carrera profesional, no tiene duda, fue con el cuadro "Las hilanderas", de Diego Velázquez. "Tiene un marco que está superpuesto al propio cuadro, hay una estructura para que el visitante no aprecie nada que complicó mucho el montaje, además se añadió que tiene una funda ignífuga por si hubiese algún incendio para protegerlo".