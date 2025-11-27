Dra. María del Mar Freijo: "El estilo de vida, el tabaquismo, las dietas, el colesterol... Son los factores de riesgo que aumentan las probabilidades de sufrir un ictus"

Hemos hablado esta semana de las personas cuidadoras, y de esa generación llamada “sándwich” por ser los que cuidan a los que tienen por encima, sus mayores, y por debajo: los hijos.

Pues bien, hoy tenemos que hacer un alto en el camino para hablar de una de esas enfermedades que provocan dependencia: El ictus. Un “accidente cerebrovascular” que corta el flujo sanguíneo hacía el cerebro.

Vamos a dar algunos datos, ya que, en España, el ictus tiene un enorme impacto social:

Se reportan cerca de 120.000 nuevos casos al año, es la primera causa de muerte en mujeres y la principal causa de discapacidad adquirida en adultos. Y sí, es cierto que la mortalidad ha disminuido en las últimas dos décadas gracias a los avances médicos, pero el número de personas que sufren sus secuelas ha aumentado, entre otras cosas debido a una mayor supervivencia y al envejecimiento de la población.

¿Y qué podemos hacer?

La clave está en la prevención. Y por eso, hablamos con la Dra. María del Mar Freijo, coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermades Cerebrovasculares de la SEN.

La Doctora María del Mar Freijo nos hace una radiografía del estado del ictus en nuestro país: "Hay hasta 90.000 personas que anualmente ingresan por un ictus. Es decir, que tenemos muchas personas que sufren la enfermedad. El tratamiento se ha revolucionado. Ha habido una revolución muy importante en positivo en los últimos años y ahora mismo ha disminuido la mortalidad y también la incapacidad que produce, pero aun así, al disminuir también la mortalidad y como decías, al aumentar la esperanza de vida, nos juntamos que tenemos más personas que sufren secuelas de un ictus y que limita, porque el ictus, aparte de la mortalidad, lo tremendo es como te conviertes una persona dependiente para las funciones más básicas de la vida."

Hemos hablado, también, de la edad a la que se sufre esta enfermedad ha bajado en los últimos años: "Hay pacientes con jóvenes, pero creo que es importante transmitir el mensaje que es una enfermedad que aumenta con la edad. Pero los jóvenes es verdad que creemos que en relación con el estilo de vida pues lo sufren: se producen ictus y entonces por eso insistimos en la importancia de la prevención, los estilos de vida, la dieta, el ejercicio, todo esto y la detección temprana de factores de riesgo vascular que siempre estamos diciendo la tensión, la diabetes, el colesterol. Entonces creemos que el aumento o la mayor visibilidad del ictus en los jóvenes es que está en relación con el estilo de vida."

El ictus, una enfermedad que afecta más a mujeres, pero por una explicación sencilla: "Eso es porque es una enfermedad que va asociada a la edad, y a partir de una edad que es los 80 años se invierte porque normalmente es más frecuente en las mujeres, pero aumenta tanto la incidencia y la mortalidad de las mujeres. Porque de hecho, como has dicho, es la causa de muerte de las mujeres más frecuentes. En relación con el tema de que tenemos una mayor esperanza de vida."