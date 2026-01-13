Alberto Toval, sobre el ajedrez terapéutico: "Mejora la concentración, la memoria y combate la soledad no deseada"

Para algunos es solo un juego con el que pasar el rato y practicar la concentración, pero para otros es un deporte que requiere horas de entrenamiento, disciplina y una capacidad de anticipación y estrategia que no tiene todo el mundo.

Son pocas las personas que llegan a dominar el tablero de ajedrez y las dieciséis piezas que hay sobre él. En nuestro país, Alberto Toval es una de ellas. Este malagueño de solo 25 años lleva más de media vida practicándolo.

Toval empezó a jugar gracias a un torneo que se celebró en su colegio cuando apenas tenía diez años. Nunca se había interesado por ello, pero decidió participar y ganó para sorpresa de todos, incluso la de su madre. Fue su profesor de Educación Física el que a partir de ese momento le animó a formarse y estudiarlo como una disciplina, "Alberto puede imaginarse el tablero en la mente", fue lo que dijo.

Jugar al ajedrez como terapia

Entre sus logros, destaca un primer puesto en el Open Internacional de Nuevas Generaciones en 2014, pero este camino de campeonatos y torneos terminó en 2017. Alberto decidió centrarse en sus estudios y cursar el Grado de Fisioterapia.

En las prácticas universitarias fue donde tuvo acceso a hospitales y residencias en las que se dio cuenta de que había más actividades físicas que de desarrollo cognitivo para estimular a las personas mayores. Por eso, cuando regresó al ajedrez en el año 2023 entendió que no solo era su pasión, sino que también podría ayudar a aquellos que tienen enfermedades neurodegenerativas.

Con este fin, en 2024 creó Chesscul, una escuela donde enseña a personas de todo el mundo a jugar y con la que visita a pacientes con párkinson o alzhéimer.