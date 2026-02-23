Perico Durán: "Volar es el medio de transporte más seguro del mundo"

Para muchas personas un acto tan cotidiano como subirse a un avión se convierte en una auténtica tortura.

Hasta un 40% de la población siente algún grado de ansiedad al volar, aunque la mayoría no lo reconoce. Eso sin contar a los que se quedan en tierra por ese mismo motivo.

El miedo a volar es un problema muy extendido y no solo es una incomodidad puntual. También condiciona viajes, relaciones de pareja e incluso oportunidades laborales.

El miedo se manifiesta de muchas formas: desde una simple inquietud hasta un ataque de pánico. Pero, ¿por qué tenemos tanto miedo a volar, si la aviación es el sistema de transporte más seguro que existe? ¿Qué hay detrás de la aerofobia? ¿Cómo podemos cambiar nuestra relación con el miedo?

Perico Durán, comandante de aviación comercial, con más de 25 años de experiencia y más de 15.000 horas de vuelo, lleva años calmando a los que sufren por volar.

Sabe cuáles son las fases del vuelo que más ansiedad generan, pero también conoce de primera mano cómo es la preparación de los pilotos y cómo están diseñados los aviones para soportar las condiciones más extremas.

Ahora desde su experiencia nos da las claves para “Volar sin miedo”, un libro que nos ayuda a ganar confianza en el vuelo y a ver la aviación con otros ojos.

Él mismo lo dice: "Volar ahora es más seguro que nunca. En el año 2023 hubo un solo accidente de un avión comercial entre 40 millones de vuelos. Estuvimos cerca del cero absoluto de la seguridad total. En los últimos años ha habido 4 accidentes en 2024 y otros 4 en 2025. Estamos hablando de un accidente cada 10 millones de vuelos al mismo tiempo. En carretera, por ejemplo, el año pasado murieron 1 millón y medio de personas en el mundo, cuando en aviación perdieron la vida de 300. Efectivamente, volar es el medio de transporte más seguro del mundo, con mucha diferencia."

Una seguridad que está en el diseño: "Los aviones no se caen. Los aviones están diseñados para para volar y vuelan."

Y otra cosa es el miedo de un pasajero: "Una cosa son los nervios, la ansiedad. Luego ya nos metemos en el terreno del miedo, que es el miedo a morir o el miedo a perder el control. El miedo a tener un ataque de pánico. Y luego, ya cuando todas estas sensaciones se desbordan, podemos llegar al ataque de pánico. Y luego un escalón ya posterior, es cuando todas estas sensaciones empiezan a condicionar o a limitar tu vida. Es cuando te adentras en el terreno de la fobia y es cuando esto requiere un enfoque mucho más terapéutico. El pasajero que lo sufre tiene que ir a terapia sí o sí."