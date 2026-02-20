Sole Giménez: "Solo pretendo que la gente, cuando escuche esta canción, sienta lo que yo sentí cuando la escuché"

‘Ser humano’, es el primer adelanto del nuevo trabajo de Sole Giménez.

Un tema que invita a la reflexión en un mundo cada vez más acelerado y deshumanizado. Una canción que reivindica aquello que nos une como especie, y que nos conecta con nuestros orígenes. Los nuestros, y los de Sole.

Sí, los orígenes musicales de Sole Giménez están en un coro. Aquel en el que empezó a destacar con tan solo 11 años. Aunque ya sabía que lo suyo era más que una cuestión de fe. Cambió la iglesia por una agrupación folclórica, aunque, por aquel entonces, la música aún era un hobby con el que se divertía muchísimo. Por eso, con 18 años, hizo lo que tocaba: apuntarse a la universidad, a Bellas Artes en Valencia. Pero la música seguía ahí, y con su hermano mayor formó un grupo con el que grabaron unas maquetas para presentarse a un concurso radiofónico. Spoiler: Lo ganaron.

La canción era ‘Miss circuitos’, y el grupo Presuntos Implicados.

La música pasó de hobby a profesión y vendieron más de 3 millones de copias y recibieron 14 discos de platino. Y lo hicieron con una propuesta rompedora, una fusión de blues, funk, folk, pop… Lo que se vino a llamar el ‘sofisti-pop’…

Pero todos cambiamos, y, en 2006, Sole decide continuar con su carrera musical fuera de Presuntos Implicados para “recuperar la ilusión”. Y lo hizo, con 11 discos en solitario con los que ha afianzado una carrera marcada por la emoción, la honestidad y la conexión con el público. Ese con el que se encontrará de nuevo este año.

Y lo hará primero en Valencia, conectando con sus orígenes, como lo hace en ‘Ser humano’.

Y todo con la presentación de una canción que Sole sabe muy bien que quiere conseguir: "No pretendo ni más ni menos que la gente cuando oiga esta canción sienta lo que yo sentí la primera vez que la escuché. A mí esta canción me la manda Pedro Guerra y Pablo Cebrián hace tres años, justo cuando yo estaba preparando todo lo que pasó con mi 40 aniversario. Y yo cuando escuché esta canción se me saltaron las lágrimas."

El ser humano, el eje de su nuevo tema: "No sé si tienes tú la sensación de que hay como mucho ruido, mucha prisa, mucha ansiedad, mucha crispación. Y creo que necesitamos parar un poco, reflexionar, meditar, mirarnos, sonreírnos, bajar esas barreras que hemos levantado. Dejar de ser enemigos. Sentir que en definitiva, si hemos llegado hasta aquí como especie, es porque lo hemos hecho juntos y tenemos que seguir haciéndolo para sobrevivir."

La música, esa herramienta que Sole utiliza para "huir" del ruido: "La música tiene bastante que ver con eso, con desconectar. Creo que me tengo que alejar un poco porque como bien dices, esta vorágine nos está enturbiando demasiado la mente"