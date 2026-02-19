Pepón Nieto presenta 'La pasión infinita': "Todas las cosas que digo me tocan de manera muy directa"

El actor Pepón Nieto ha pasado por los micrófonos de Por fin para presentar la nueva obra de teatro que protagoniza, 'La pasión infinita', donde interpreta al personaje de José Antonio, que tiene una vocación teatral intensa, pero desastrosa, porque no tiene talento. Lo intenta y se prepara, pero cuando llega el momento de la verdad, no sale como esperaba.

Pepón ha contado que el hecho de que el director, José Troncoso, y él sean "muy amigos" ha ayudado a que la obra salga redonda. De hecho, una de las cosas que más le han gustado es que algunos fragmentos de la historia son muy similares a los de su vida: "De pronto me mandaba trozos que había escrito y le decía 'pero es totalmente reconocible cuando habla de mi infancia en la playa. Habla de las cosas que a mí me pasaban personalmente'".

Por eso ha podido identificarse tanto con el personaje. "Todas las cosas que digo me tocan de manera muy directa", ha revelado. El actor ha definido la obra como "muy heredera de Berlanga", pero también con elementos de David Lynch. Por eso, ha habido momentos en que le ha costado entender la obra. "Ahora ya no, ahora se entiende perfectamente", ha apuntado.

La anécdota sobre la escenografía y el vestuario

Durante 20 años ha sido también productor de sus propias obras de teatro y en 'La pasión infinita' ha tenido que participar hasta en la construcción de la escenografía. "La función tuvo un retraso en el tiempo. Íbamos a estrenarla antes y tuvimos que cambiar de fecha por otra circunstancia. El escenógrafo que nos iba a hacer la escenografía ya no estaba disponible y dijimos 'pues la hacemos nosotros'", ha contado entre risas.

También se ha confeccionado su propia ropa. Una labor que compaginaba con los ensayos y los momentos de aprendizaje del texto, por lo que ha aprovechado para poner en valor la labor de los escenógrafos. A pesar de que ha sido una etapa "intensa", también se ha mostrado agradecido porque ha aprendido "muchísimo". "Es como cuando empezaba y tenía mi grupo de teatro con mis colegas y hacíamos teatro y alquilábamos una furgoneta y nos íbamos a hacer un bolo a cualquier pueblo", ha rememorado.

Cómo ha cambiado la tele y el consumo

Pepón también ha recordado cómo fue su salto a la televisión, a finales de los 90 y ha agradecido al público el "buen rollo" que siempre han tenido con él. A su juicio, es porque le ha tocado interpretar siempre personajes "cercanos y muy normales", lo que ha hecho que "el público empatice mucho" con su trabajo.

En este sentido, ha comparado cómo ha cambiado la manera de consumir y de hacer series. "Antes las series hacían un 30% o 40% de audiencias, te veía todo el mundo a la vez", algo que ahora ya no pasa porque hay muchas plataformas,. Por eso ha revelado que alguna vez se ha montado en un taxi y le han preguntado si está trabajando en algo, porque "la gente ya no ve la tele de la misma manera".