Belén Rueda regresa al género de terror con 'El vestido': "La película tiene un valor sanador"

Belén Rueda ha pasado por los micrófonos de Por Fin para presentar su nueva película, 'El vestido', que se estrena este viernes 13 de febrero y de la que es actriz protagonista. La actriz encarna a una artista que lucha por sacar adelante a su hija Carla tras un divorcio complicado y que ve cómo todo cambia a su alrededor por una serie de eventos paranormales que ocurren a su alrededor y que se manifiestan a través de la casa.

No es la primera película de terror que hace. Sobre si se siente cómoda en este género, Rueda ha explicado que no todas las películas dentro de un mismo género son iguales, a pesar de que hay "elementos comunes", pero que "llevaba tiempo sin hacer este género y le apetecía". "De todo lo que he aprendido, si me dejan, me ayuda", ha puntualizado. También es una forma de acercarse a cosas reales, como el bullying, que también se trata en la película.

'El vestido', es un filme de terror, un género que a la actriz le gusta porque puedes "mostrar los sentimientos como si te abrieras en canal". Preguntada por si en la actualidad es complicado encontrar buenas películas de miedo, ella lo justifica con que hay muchos tipos y se inclina, sobre todo, por las que tratan sobre el terror psicológico. "Me fascina, puedes mostrar los miedos que tenemos en la cabeza que muchas veces son ilegibles y abstractos, pero al mismo tiempo exagerados para quien no los tiene", ha señalado.

El valor que le damos a los objetos

El elemento más importante del filme es la "complicidad" con el público desde el primer momento, porque los espectadores van a saber desde la primera secuencia que algo pasa, aunque las protagonistas no lo descubren hasta la mitad. Además, la película tiene "un valor sanador", porque a lo largo de la hora y media pasas de un estado de calma y tranquilidad a otro giro que te deja sin respiración. "La vida misma es así", ha comparado.

Como en la película hay que prestarle importancia a un vestido azul, Jaime Cantizano le ha preguntado a Belén Rueda si tiene algo en su armario que represente algo especial. Ella ha comentado que todo el mundo tiene algo, pero hay etapas de la vida "en las que tendemos a guardarlo como si fuera un tesoro, y en otras decimos que hay que deshacerse de lo material".

Aunque, a su juicio, lo más importante es "lo que tienes aquí dentro (en el corazón)", ha confesado que sí tiene algo guardado. Se trata de una medalla de su bisabuela, porque todas se llaman Belén. "Le he dicho a mi hija que rompa esta tradición", ha comentado entre risas. A pesar de que no tenía relación con su bisabuela, algo en esa medalla hizo que le entrara curiosidad por conocer su historia.

En la película trabaja con su hija Belén

Asimismo, según la actriz, la clave está en que los objetos inanimados no tienen valor hasta que alguien se lo da. "Las cosas, los lugares, si tú quieres saber qué ha pasado, tienes que informarte por alguien que es pensante, no una cosa, y si te dejas influir, le das un sentido diferente", ha explicado la actriz a la hora de hablar de que las cosas tienen "cicatrices, porque tienen un relato".

En la película trabaja con su hija, Belén Écija, algo que ha descrito como "un subidón". Ella ha hecho su camino, ya está independizada y "tiene cosas que contarme también, es como volver a tenerla en casa; ahora hablamos de verdad", ha confesado.