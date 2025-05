Andrea Levy, sobre su enfermedad: “Muchas veces piensas que te lo mereces y que es tu culpa”

Andrea Levy se ha abierto en Por Fin sobre su experiencia con la fibromialgia, una enfermedad crónica que mantuvo en secreto durante años mientras continuaba con sus responsabilidades políticas. En la entrevista, Levy explicó cómo ese silencio, sostenido durante tanto tiempo, terminó transformándose en un acto de reivindicación personal y colectiva, especialmente tras la publicación de su libro La utilidad de todo este dolor.

“Me ha servido, sobre todo, de hacer un juicio sobre mí misma mucho más generoso”, confiesa Levy, refiriéndose al proceso de escritura como una forma de reconciliación con su propia vulnerabilidad. Relató cómo durante años asumió la enfermedad como una culpa propia: “Muchas veces piensas que te lo mereces, que es tu culpa y que te lo estás provocando”.

La política popular también recordó el momento en que hizo pública su enfermedad en 2020, tras enfrentarse a insinuaciones maliciosas por su dificultad al hablar durante un pleno. “Tengo fibromialgia. Dolor casi paralizante. Te deja sin dormir, días que casi no te puedes levantar de la cama”, expresó entonces en un comunicado. En el programa, explica el contexto de esa decisión: “Estaba con unas cargas de medicación muy fuertes… me costaba muchísimo vocalizar. Lo hice público para pararlo y me di cuenta de que, lo que hacía con pena, se convirtió en algo que me hizo más fuerte”.

La enfermedad, que comenzó a manifestarse en 2013, tardó siete años en ser diagnosticada. “El dolor siempre me lo justificaban como estrés”, dijo, describiendo un camino de incomprensión médica y un tratamiento basado en analgésicos y benzodiacepinas que, con el tiempo, resultó contraproducente.

Más allá del dolor físico, Levy destacó la dimensión emocional y existencial de convivir con una dolencia crónica. “He entendido que la búsqueda de nosotros mismos en la perfección con la que nos mostramos es un enemigo. Y me doy la posibilidad de fallar y no culparme”.

Hoy, desde un rol más próximo en la política local, Andrea Levy afirma sentirse “estable” y valora el contacto directo con los ciudadanos. “Me ha reconciliado en momentos que no lo fueron tanto por la dureza del momento político”, concluye.