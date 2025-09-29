Hasta un 10% de los niños pueden sufrir migraña según la Sociedad Española de Neurología Pediátrica

A punto de terminar el mes de septiembre, la ilusión con la que muchos niños empezaron el nuevo curso escolar va dando paso a los nervios y al estrés por los primeros exámenes.

Estos son, precisamente, algunos de los síntomas que acentúan la migraña.

Esta enfermedad neurológica no solo está presente en los adultos, hasta un 10% de los menores puede llegar a sufrirla, según la Sociedad Española de Neurología Pediátrica. Hay que recordar que no hablamos de un dolor de cabeza, sino de una afección que incapacita y que influye en el bienestar físico, emocional y académico de quienes la padecen.

En España son cinco millones las personas que han sido diagnosticadas con migraña. Un dolor que se puede llegar a invisibilizar y más en la infancia cuando los menores empiezan a identificar las primeras señales.

Un diagnóstico a tiempo y un tratamiento adecuado, pueden ayudar a mitigar los efectos. Hoy, ponemos el foco en los más pequeños y en las familias que conviven con esta enfermedad