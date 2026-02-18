Antonio Pérez Martínez: "Estamos en la transición en donde buscamos curar las enfermedades de otra manera, como la inmunoterapia"

Es el momento de abrir nuestro espacio de salud semanal.

Hoy vamos a hablar con una persona que está cambiando la vida de muchos niños y familias. El doctor Antonio Pérez Martínez, Jefe de Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica en el Hospital Universitario La Paz, y uno de los mayores referentes en oncología pediátrica en España.

Es uno de los principales responsables de una terapia, llamada “CAR-T Tándem”, que representa uno de los avances más esperanzadores y revolucionarios de la oncología pediátrica.

No solo porque ha logrado lo que parecía imposible, salvar la vida a 7 niños y adolescentes con cáncer, sino porque demuestra que la innovación científica, hecha desde un hospital público español, puede cambiar el destino de familias enteras, además de situarnos en la vanguardia internacional de la inmunoterapia pediátrica.

Antonio nos cuenta en qué momento se encuentra la investigación: "Vivimos un momento apasionante en la medicina y la investigación que también tenemos que hacer partícipe a la sociedad. Porque estamos en esa transición donde empezamos a querer curar las enfermedades de otra manera. De una forma diferente. Porque ya sabemos que la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía tiene unos efectos adversos importantes a medio largo plazo. El precio de la curación."

Porque... ¿En qué consiste la inmunoterapia?: "La inmunoterapia viene a decirnos una manera no química, una manera más natural, más fisiológica, de curar enfermedades tan graves como el cáncer. Y eso es posible. Este conocimiento nos está permitiendo, por ejemplo, desarrollar terapias con células, es decir, convertir a las células como verdaderos medicamentos, como si fuesen incluso más potentes que la propia quimioterapia."

Una investigación sustentada en parte por la financiación pública y los esfuerzos privados: "Eso es lo que hemos construido en mi servicio gracias a la Fundación Cris contra el Cáncer y gracias también a recursos públicos que cada vez nos están permitiendo introducir mayores perfiles profesionales altamente capacitados, pues para un problema clínico en concreto. Y ese es el secreto de esta terapia, que ojalá lleguen muchísimas más."

Antonio nos remarca la necesidad de poner el foco en estas enfermedades que no ocupan el primer puesto de nuestras preocupaciones: "El cáncer en los niños es una enfermedad rara y muchas de ellas ultra raras. Esto significa que no es realmente una preocupación social importante. Nos movilizamos cuando hay una pandemia, pero estas enfermedades tan ultra raras que probablemente la mayoría de los colegios donde van nuestros hijos no ha habido ningún caso, es algo con lo que no se convive habitualmente. Sin embargo, es la primera mortalidad. La primera enfermedad que genera muerte en nuestro país en niños debería de ser la primera enfermedad donde pusiéramos todos los recursos para erradicarla."