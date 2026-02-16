Elena Furiase: "Nos han inculcado que los sueños se cumplen siempre, y no pasa nada por que no se cumplan"

¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para salir de una situación económica desesperada? ¿Aceptarías un matrimonio de conveniencia si fuera la única manera de empezar de nuevo? ¿Serías capaz de construir una relación real con una persona que te ha sido impuesta?

Son los dilemas a los que se enfrentan Felisa y Sebastián. Ella es una peluquera a domicilio que le cuesta llegar a fin de mes. Tiene 36 años y aunque en varias ocasiones ha tratado de instalarse en Madrid, las cosas no le han ido demasiado bien. Se ha visto obligada a volver al pueblo y a vivir en casa de su madre. Sebastián está soltero, tiene 49 años, trabaja en las tierras de la familia y ve la vida pasar junto a su madre y a su perra.

Pero, ¿Qué ocurrirá cuando la madre de Sebastián les proponga casarse por dinero?

Los actores, Elena Furiase y Daniel Chamorro dan vida a un matrimonio forzado en “La Boda”, la primera película dirigida por el director manchego, Pedro Cenjor.

Una historia de huida, de secretos familiares y dificultades económicas que empujan a dos personas a elegir entre lo que quieren y lo que necesitan.

La película llegará a los cines el 20 de febrero. Y el peso de la misma recae sobre Elena, en principio...: "Creo que llevo el peso, pero me ayuda mucho Daniel Chamorro, la verdad. O sea, yo desde el primer momento intenté que esto recayera en los dos porque no quería esa responsabilidad, porque a veces parece que ser la protagonista de una película te aleja de lo que es el personaje"

Una película que habla de la suerte, de como enfrentamos las decisiones de la vida: "A veces nos frustramos demasiado cuando ciertos sueños no se cumplen. No todos los sueños se cumplen y no todos tienen porque cumplirse. Nos han inculcado esto del sueño americano, de que los sueños se cumplen. Y dices bueno, a lo mejor se te cumple un sueño a los 50, pero tú ese sueño lo querías a los 20 y ha tenido que pasar media vida para que se me cumpla ese sueño. O no se cumple nunca y no pasa nada."

Primer largo metraje de Pedro Cenjor, que lo vive con la tranquilidad que te da el tiempo: "Yo ya tengo una edad, entonces desde muchos cortometrajes, documentales fue un poco también repentino. Cuando leyó Patricia el guion le gustó y en poco tiempo me dijo Pedro, lo vamos a sacar adelante. Y muy ilusionado porque en realidad hablo de la película. Tiene muchas capas que puede llegar hasta hablar de cómo eran las relaciones abiertas en los años 60 de nuestros padres, que existían pero escondidas."