La vivienda se ha convertido en un problema tan al día que hay muchas parejas a las que les condiciona su relación o su separación

Ellos son Marga y Jaime y van a separarse después de 15 años de matrimonio. No tienen hijos. Ni mascotas. Ni siquiera un coche en común. Pero tienen una casa y ninguno de los dos quiere abandonarla. Ese desacuerdo impedirá que la separación sea amistosa, abriendo una guerra encarnizada en la que sacarán todos los trapos sucios y se echarán en cara mutuamente el fracaso de su relación. No habrá secretos. Ni medias verdades. Ni pensamientos inconfesables. Ambos tirarán de la manta para averiguar quién tiene más culpa de que se estén divorciando. Porque de esa conclusión dependerá quién se marche de la casa.

Marga y Jaime son “Un matrimonio sin filtros”, una comedia escrita, dirigida y protagonizada por el actor y director, Javier Veiga, y por Marta Hazas, una de las grandes actrices de los últimos años.

Conocida por meterse en la piel de personajes como Amelia Ugarte en “El Internado”, Clara Montesinos en “Velvet” o Rafaella en la trilogía cinematográfica “Culpa Mía”, ahora se sube al escenario del Teatro Maravillas de Madrid, junto a su marido, para dar vida a un matrimonio de ficción.

Una mirada ácida y divertida sobre el fin del amor, la adicción al teléfono móvil y el espectáculo en la vida cotidiana.