Daniel Ramírez dedica su carta a Fernando Ónega

Hoy vengo a hablar de un amor multitudinario. Vengo a hablar de un hombre que prácticamente construyó con sus propias manos la emisora en la que estamos emitiendo. Por eso, no es sólo que le queramos mucho, sino que le debemos mucho.

Vengo a hablar, Jaime, de un periodista inventor, de un mago. Y ahora que no está, o ahora que está en otro mundo, cobra sentido su figura de creador; como si hubiera inventado todo eso desde el más allá.

Era un hombre híbrido porque a su labor de cronista político, de director de medios, de analista y opinador, de voz de la Transición a través de los discursos que le escribió a Adolfo Suárez, se unía esa versión lírica de la radio, con sus cartas a personas y pueblos de España.

Esas cartas emocionantes donde iba citando los versos que todos aprendemos de niños en el colegio.

Fernando Ónega, maestro, te echaremos de menos.

Ahí va esta carta de amor de este joven poeta enamorado.