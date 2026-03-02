Anahita Nassir: "El movimiento de tropas y maquinaria bélica que EEUU estaba acercando a la zona y el posterior ataque conjunto con Israel demuestran que no había fe en las negociaciones"

Este lunes se cumplen tres días desde que Estados Unidos e Israel lanzasen un ataque militar contra el régimen iraní que acabó con la vida del líder supremo del país, Ali Jameneí.

También de otras 555 personas, según los datos actualizados por la Media Luna Roja.

La caída del ayatolá deja abierto un futuro incierto para Irán y también para el resto del mundo, que ve cómo las potencias internacionales se empiezan a agrupar tras lo ocurrido este fin de semana en la región.

La respuesta de las fuerzas armadas iraníes no se hizo esperar con ofensivas contra Arabia Saudí, Baréin, Catar, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Omán o Kuwait. En Europa, el estallido del conflicto ha unido a Francia, Alemania y Reino Unido que apoyarían, dicen, una acción conjunta con la administración Trump de no cesar las operaciones promovidas por Irán.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha condenado esta mañana “todos los ataques ilegales e indiscriminados contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo y otros países de la región”.

Analizamos la situación con Anahita Nassir, politóloga hispano-iraní, que tiene clara la previsibilidad de esta acción: "Se veía a través de la ingente maquinaria bélica que Estados Unidos estaba acercando a la zona. Y lo cierto es que seguramente el ataque del sábado por la mañana, por parte de Israel, que luego confirmó Estados Unidos, que era conjunta, demostraba la poca voluntad de Israel de que se pudieran llevar a buen término estas negociaciones."

Porque es evidente que la intención no pasa necesariamente por liberar a un pueblo oprimido: "Hay que entender que, y el pueblo iraní lo tiene clarísimo, que la agenda de Trump y de Netanyahu evidentemente no es en el número uno la liberación de un pueblo sometido, sino que hay todo unos intereses tanto políticos como geoestratégicos. E Israel llevaba bastante tiempo, sobre todo el gobierno de Netanyahu, buscando propagar la guerra, porque de esta manera se desviaría un poco la atención, no solamente por el genocidio de Gaza, sino también por todos los problemas legales y judiciales que tiene Netanyahu."

Anahita también tiene familiares en la zona, y como muchas personas, no saber nada de ellos debe ser tomado como una buena noticia: "He tenido que tomar la decisión de pensar que si no sé nada de mi familia, es que están bien. Las malas noticias habitualmente llegan antes que las buenas. Y está cortado Internet porque el régimen, una de las cosas que acostumbra a hacer es controlar digitalmente la población y ya lo hizo en el mes de diciembre, así que estamos bastante acostumbrados a los cortes de Internet y poca población tiene acceso a los dispositivos para conectarse con Starlink o con VPN."