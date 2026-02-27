Gonzalo Suárez: "Hecho de menos el cine porque es acción, y escribir se escribe sentado"

Un escritor que no sonríe nunca, un poeta inglés del romanticismo y la escritora de Frankenstein, un trabajador de los altos hornos asturianos de parranda, un portero que se busca la vida tras la Guerra Civil, o un detective que se enfrenta a la muerte… Todos estos personajes han surgido de la misma cabeza. Esa de quien dice que no sabe exactamente de dónde surgen las ideas.

Y es que, de él, otra cabeza con muchas ideas, la de Julio Cortázar, dijo que “transita desde hace años por los registros más variados de la vida intelectual española, pero esa esa actitud tránsfuga y casi de fantasma inquieto incluso enoja a los críticos amantes del orden, los géneros y las etiquetas. ¿Escritor que hace cine? ¿Cineasta que regresa a la literatura?”.

Ahora nos lo contará Gonzalo Suárez, que, en unos días, el sábado 28 de febrero, celebrará con la plana mayor del cine español su flamante Goya de Honor 2026.

Su segundo pisapapeles, después de aquel que le dieron en 1989 a Mejor Director por ‘Remando al Viento’.