Entrevista en Por Fin

La diabetes tipo 1 afecta a 9 millones de personas de todas las edades en España

Las entrevistas de Jaime Cantizano a actores, cantantes, científicos... Hoy hablamos con Francisco León, inmunólogo que ha revolucionado el tratamiento para la diabetes tipo 1

ondacero.es

Madrid |

Hoy queremos hablar de esos grandes avances científicos y médicos que hacen la vida más fácil, y sobre todo dan esperanza a millones de pacientes en todo el mundo.

En España hay alrededor de 9 millones de personas de todas las edades diagnosticadas con diabetes tipo 1. Una enfermedad que exige una vigilancia constante, un control minucioso y un esfuerzo diario que rara vez se ve desde fuera.

No se trata solo de regular la glucosa: es vivir pendiente del cuerpo las 24 horas, con el riesgo permanente de descompensaciones y el desgaste físico y emocional que eso implica.

Ahora y por primera vez, existe la posibilidad real de intervenir antes de que la diabetes tipo 1 “despierte” por completo, de preparar mejor el camino y de vivir ese proceso con menos urgencia y miedo.

Un cambio de paradigma que médicos y pacientes llevaban décadas esperando para una enfermedad que, durante un siglo, apenas había visto modificada su evolución pese a los avances en insulinas y dispositivos.

Y detrás de este salto histórico está un inmunólogo español, Francisco León, que ha logrado completar el desarrollo del primer tratamiento capaz de frenar la progresión de la diabetes tipo 1.

