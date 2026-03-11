María Teresa Barea: "El aumento de las donaciones de padres a hijos ha marcado un récord histórico por la situación del mercado inmobiliario"

Las donaciones de padres a hijos alcanzaron en 2025 un máximo histórico. Según el Consejo General del Notariado (CGN), en 2025 se registraron más de 225.000 donaciones, lo que supone un incremento del 13% respecto al año anterior, que ya había marcado cifras récord.

¿Y a qué se debe?

Pues una de las principales causas es la dificultad de la juventud para acceder a una vivienda y la necesidad de que los progenitores ayuden con el pago de la entrada... para poder hipotecarse... Unas donaciones que rondan de media los 30mil euros. Claro... los padres y abuelos tienen más capacidad de ahorro, y los jóvenes son incapaces por sí mismos de reunir el dinero necesario ante el alza de los precios de la vivienda.

Hablamos con María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado, que nos cuenta que este aumento tiene una causa multifactorial: "Son muchas las causas que confluyen en este incremento tan importante que se está viendo en la estadística. Yo fundamentalmente destacaría dos motivos. El primero tiene que ver con la situación actual del mercado de la vivienda. Esa dificultad con la que muchas personas y en particular los jóvenes, están encontrando para acceder a la adquisición de su primera vivienda, en particular para reunir ese 20% aproximadamente que se calcula de inversión que es preciso tener antes de poder comprar con financiación bancaria. Y junto a este motivo se une una segunda circunstancia importante que es la fiscalidad. El incremento es muy notable en toda España, como ha apuntado un 13% a nivel nacional, pero es un incremento especialmente destacado en aquellas comunidades autónomas en las que la fiscalidad de la donación es más benévola."

Y pese a que no es fácil vaticinar el futuro, esto se ha convertido en una tendencia que puede marcar el camino de los siguientes años: "Esta tendencia al alza en el número de donaciones se viene observando desde hace ya bastante tiempo. Si se observa la serie histórica de la estadística, la línea apunta hacia arriba en los últimos diez años, casi de forma constante, particularmente de la pandemia a esta parte, y muy particularmente de hace dos años a esta parte, coincidió también con un momento de especial dureza del mercado hipotecario, un momento de endurecimiento de las condiciones financieras cuando hubo importantes subidas en los tipos de interés y desde entonces la línea siempre apunta hacia arriba. Que sea una tendencia definitiva... Lógicamente no lo sabemos. Ojalá que no, porque sería buena señal que los jóvenes por sí mismos pudieran acceder a esa adquisición de vivienda sin necesitar ayuda familiar."