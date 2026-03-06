Natalia Rodríguez: "Me di cuenta que no podía compaginar el deporte profesional con los estudios y algo hizo clic en mi cabeza"

Hay historias que rompen todas las estadísticas y que empiezan de la forma más inesperada: un profesor que dice: “no llegarás lejos”, un suspenso que pesa más de la cuenta, o un camino académico que parece ir cuesta arriba.

Pero también ocurre que, de repente, esa misma trayectoria se transforma en un impulso, y la curiosidad por la tecnología se vuelve el motor del cambio.

Hablar de Natalia Rodríguez es asomarse a este tipo de historias.

En el colegio siempre sacó buenas notas pero, llegó al primer año de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones y suspendió todo, “hasta el recreo” dice ella. Gracias a su constancia y trabajo siguió adelante y con el paso de los años se ha convertido en una de las jóvenes más premiadas del ámbito tecnológico en España, con más de 30 reconocimientos a sus espaldas.

Hoy es ingeniera, emprendedora y fundadora de Saturno Labs, un laboratorio de innovación en inteligencia artificial, referente de grandes organizaciones, y también es una figura clave en la aplicación ética y práctica de esta herramienta, de la IA.