Diego Velázquez se vio inmerso en una intriga que intentó ocultar, y ahora sale a la luz

Lo que iba a ser una visita rutinaria al Archivo Histórico Diocesano de Madrid se convirtió en un inesperado descubrimiento.

Patricia Manzano y Mario Zamora, ambos historiadores de arte, querían consultar el expediente matrimonial de Juan Bautista Martínez del Mazo y Francisca Velázquez. El objetivo era aclarar ciertas dudas sobre la fecha y el lugar de nacimiento del artista, del que se desconoce prácticamente todo.

Lo que no esperaban era encontrar un documento con decenas de páginas en las que Velázquez pasa de ser el suegro perfecto a un conspirador.

El célebre pintor de Las Meninas aparece implicado en una trama de engaños, mentiras, presiones, denuncias y excomuniones. Todo con tal de evitar que su hija acabara en manos del ayudante de su taller. De todos es conocido el ansia de Velázquez por ascender en la escala social, comenzando por su casamiento con la hija de Francisco Pacheco, uno de los artistas más poderosos de la época. Lo que no sabíamos eran los movimientos que realizó en 1633 para que su futuro yerno hiciera lo mismo que él.

Ahora todos los detalles de esta increíble historia se condensan en el artículo: “Juan Bautista Martínez del Mazo y la familia Velázquez: el juramento secreto, la excomunión sevillana y el matrimonio (in)deseado”.

Patricia Manzano, autora de la tesis sobre Mazo y conservadora del Meadows Museum de Dallas, y Mario Zamora, doctor en Historia del Arte, están en 'PorFin' para contarnos todos los detalles.

Todo comenzó cuando tuvieron la idea inicial de acceder al acta de matrimonio de Martínez del Mazo para aclarar algunos datos sobre el artista.: "Fui allí y de repente me me sacan un libro, un libro de documentos y digo bueno, pues tendré que buscar una página. Y me dice no, no: es todo el libro. Y claro, yo sorprendidísimo dije no puede ser esto. Y lo empiezo a hojear. Y creo que cuando salí, porque no tuve mucho tiempo, porque iba rápido, cuando salí creo que le escribí rapidísimo Patricia y le dije esto es un pepinazo. Yo he leído pleito, he leído Velázquez, he leído de todo por aquí y la verdad es que nos sorprendió muchísimo. Y luego ya Patricia lo que hizo fue pedirles que lo reprodujeran digitalmente y lo empezamos a trabajar, a transcribir y de ahí salió el artículo"