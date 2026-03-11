El Langui: "Lo que más me llama la atención es la capacidad de perdonar de Desirée Vila"

Él es cantante, actor, escritor, guionista, medallista paralímpico y ahora también director.

Por primera vez Juan Manuel Montilla, más conocido como "El Langui", se ha puesto detrás de las cámaras para dirigir “Ganas de vivir”. Un documental que cuenta la historia de superación de la atleta paralímpica, Desirée Rodríguez.

Con 16 años logró coronarse como campeona de España en gimnasia acrobática. Sin embargo, una negligencia médica -tras una grave lesión- derivó en la amputación de su pierna derecha.

Lejos de rendirse, encontró en el atletismo su verdadera pasión. En tan solo un año, se proclamó campeona de España en 100 metros y en salto de longitud.

Desde entonces, ha conseguido múltiples récords nacionales, ha obtenido un diploma olímpico en los Juegos Paralímpicos de Tokio y se ha convertido en una de las figuras más destacadas en la defensa de la igualdad, la inclusión y la superación personal.

Dani Rovira, Vicente del Bosque, Almudena Cid o Irene Villa participan en este documental, que es mucho más que la biografía de una deportista: es un canto a la vida y a la capacidad de reinventarse, perdonar y seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Ahora la conmovedora historia de Desirée, narrada desde la mirada única de El Langui, se estrena por primera vez ante el público.

Una historia, la de Desirée Vila, y un documental, que comenzó a fraguarse hace tiempo: "Yo a Desirée la conozco hace años: Los dos somos embajadores de Fundación Adecco, divulgando la inclusión en el mundo laboral de personas con discapacidad y los más vulnerables. Y ella es embajadora igual que yo y coincidimos en algún evento, pero luego pues bueno, más allá de eso, pues la noticias que salen por los medios en la televisión, en los Juegos Olímpicos... Seguirla en redes sociales, que es súper activa y al final se convierte en un referente. Pero fue hace un par de años cuando cuando Rodrigo Espinel me llama, me toca la puerta para decirme que bueno, que están cerrando el documental de la historia de superación de Desirée Vila y que se había deliberado de qué les gustaría que dirigiera la obra. Entonces, bueno, pues ahí es cuando ya nos ponemos a trabajar y a conocerla más de cerca"

Una historia que tiene algo que llamó la atención de El Langui: "Hay algo que me llama mucho la atención y es la capacidad de perdonar, que es algo que se toca además en el documental y creo que eso juega un papel fundamental en el camino. También se incorporan en ese episodio del perdón personajes como Irene Villa. Desirée se apoyó mucho en ella y fue quien le ayudó a trabajar en el perdón y me causó mucha, mucha impresión: De qué manera hablan del perdón, y no es un perdón a medias, sino un perdón real de que no tendrían ningún tipo de problema en ponerse delante de la persona que les ha ocasionado ese cambio en su vida"