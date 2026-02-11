¿Qué va a pasar ahora con los patinetes eléctricos?

En España, más de siete millones y medio de personas poseen un patinete eléctrico. Según la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, 3 millones de hogares cuentan con uno de estos vehículos como mínimo.

Ante este aumento, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha el Registro Nacional de Vehículos de Movilidad Personal.

Desde ahora, los propietarios de patinetes eléctricos y dispositivos similares están obligados a inscribirlos en un registro estatal que nace para adaptar la normativa de circulación y seguros a una realidad cada vez más presente en las ciudades.

La finalidad es clara: reforzar la seguridad vial, facilitar la identificación de los vehículos y garantizar que cuenten con seguro obligatorio, en un contexto en el que millones de patinetes conviven a diario con peatones y coches.

Por eso hoy, en Por Fin, hablamos con May López, profesora de OBS Business School y directora de la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible, y también con Francisco Rodríguez, director de Estrategia Jurídica de la consultora Impulso.

Los expertos nos comentan que siendo tan alta la cantidad de vehículos, era normal esta regulación: "Son muchos los patinetes que circulan por nuestras carreteras y por nuestras calles, y tenemos que empezar a garantizar y normalizar el uso y garantizar no solo la seguridad del que está usando ese patinete, sino también, los vehículos y los peatones con los que convive."

Un medio de transporte visto como algo divertido, pero que causa muchos accidentes: "Según los últimos datos que tenemos al menos 240 personas lesionadas en esos accidentes con patinetes y de ellas 14 víctimas mortales. 13 de esos 14 eran usuarios de esos vehículos, no con quien colisionaron, sino los propios usuarios de los vehículos. Sí es verdad que lo hemos visto como un modo de transporte incluso divertido, pero que teníamos que aplicar pues ese sentido común y garantizar que hay que educar en el uso y también asegurar que ante un accidente, tanto ese usuario del vehículo como esos peatones también tengan que estar asegurados ante cualquier accidente"

Francisco, nos aconseja cómo registrar en la DGT nuestro vehículo: "Lo más fácil es acudir a la sede electrónica, aunque hay otros métodos establecidos en el procedimiento administrativo. Una vez ahí, el proceso conlleva presentar una solicitud, abonar una tasa administrativa, indicar el Documento nacional de Identidad, número de identificación de extranjero o NIF si es una persona jurídica. Con eso la Dirección General de Tráfico lo que emite es un certificado de inscripción registral. Con ese certificado registral podemos acudir a solicitar una etiqueta de identificación que va a tener que llevar el patinete y con cumplido este trámite, el siguiente ya sería el contratar un seguro de responsabilidad civil."