Esther, vecina de Madrid: "Considero que todavía es muy prematuro quitarnos la mascarilla"

Hoy, 26 de junio de 2021, volvemos a vernos las caras recuperando las emociones. El Gobierno ha confirmado la decisión de retirar la mascarilla obligatoria en espacios abiertos a partir de este sábado.

Pero debemos llevarla siempre encima porque hay situaciones en las que hay que ponérsela. Por ejemplo, si nos encontramos a alguien conocido por la calle y nos paramos a hablar, porque no se respeta la distancia de 1,5 metros establecida o si hay aglomeraciones como las que se pueden formar en La Gran Vía de Madrid. Nuestra compañera Noelia Gómez nos cuenta desde allí cómo está el ambiente.

Dice que en el rato que lleva en el centro de Madrid ha visto ya todo tipo de situaciones: "He visto personas con la mascarilla puesta en todo momento, personas sin la mascarilla, otras con la mascarilla en la mano, otras que no se dónde está la mascarilla, pero intuyo que en los bolsos y bolsillos".

Además, afirma que se puede hablar de un alto porcentaje de personas que todavía llevan la mascarilla. "Es verdad que algunos se la quitan de vez en cuando, si ven que no hay gente alrededor, pero ambiente de normalidad no lo tenemos", explica.

Esther: "Considero que todavía es muy prematuro quitarnos la mascarilla"

Noelia se encuentra ahora mismo con Esther y Juan Carlos, quienes comentan si se van a quitar la mascarilla o no. "Considero que es muy prematuro para quitárnosla. No se me quitan de la cabeza todos los fallecimientos, los problemas que ha habido en las residencias, en toda esa gente que lo ha pasado tan mal… La mascarilla no me molesta. Me he hecho a ella y me hace sentir cómoda y segura", sostiene Esther.

Esther comenta que es zonas como el centro de Madrid es difícil mantener las distancias. No obstante, en el Retiro para hacer ejercicio o algún momento donde haya más espacio podría quitársela, aunque asegura que "no le molesta".

Juan Carlos: "Cuando pueda mantener la distancia de seguridad me quitaré la mascarilla"

Por su parte, Juan Carlos, que viene desde México, nos cuenta cómo ha vivido el tema de las mascarillas allí: "Es algo que nos ha cambiado la vida, pero te vas acostumbrando a ellas. Cuando entiendes el fondo de la situación y por qué se tiene que utilizar se lleva y no pasa nada". Afirma que él, siempre y cuando pueda mantener la distancia de seguridad, se la quitará.