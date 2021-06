¿Pueden multarme si no llevo una mascarilla en el bolsillo?

Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en exteriores a partir de este sábado 26 de junio, tras la aprobación de la normativa propuesta por el Gobierno de España. Así lo anunció hace unos días el presidente Pedro Sánchez y, con su publicación de este viernes en el BOE, la medida comenzará a ser oficial este fin de semana.

Sin embargo, olvidarse de la mascarilla no será tan fácil, pues el Gobierno ha establecido una serie de situaciones concretas en las que deberemos seguir empleándola, empezando siempre por los momentos en los que no se pueda respetar la distancia de seguridad con las personas de tu alrededor o en casos de aglomeraciones. De hecho, no llevarla en los sitios estipulados puede suponer una multa de hasta 100 euros.

Además, en algunas comunidades como Andalucía, han recomendado mantener la mascarilla a pesar de las indicaciones del Gobierno, pues consideran que no se puede bajar la guardia en un momento en el que el virus continúa entre nosotros y creen que la retirada de esta medida puede "bajar la percepción del riesgo de la población general". Otros expertos como la viróloga del CSIC Margarita del Val también han advertido sobre las consecuencias que puede tener la retirada de las mascarillas porque "ninguna de las medidas es infalible" cuando aún existen riesgos de sufrir repuntes de casos.

Ante esta situación, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, respondía hace unos días que esta nueva normativa no impedía que aquellas personas que quisieran seguir usándola pudieran hacerlo: “Que nos la podemos quitar no significa que nos la tengamos que quitar. Si alguien la quiere seguir llevando, bienvenido sea. Podemos llevar todos una en el bolsillo”. Pero, ¿es realmente necesario llevarla en el bolsillo en todo momento, aunque no sea necesario usarla? ¿Puede acarrear una sanción o multa para los ciudadanos no dispongan de una?

¿Pueden multarme si salgo de casa sin mascarilla?

Desde el Gobierno se había planteado la posibilidad de que, aunque en los exteriores ya no fuera necesario llevarla puesta, sí pudiera serlo acreditar el hecho de llevarla guardada, en caso de que así fuera requerido.

Sin embargo, finalmente el BOE no ha recogido esta circunstancia dentro de la normativa, por lo que no será necesario disponer de una en todo momento, siempre y cuando estemos en un escenario en el que no sea necesaria su obligatoriedad. Es decir, se podrá salir de casa sin mascarilla y sin miedo a recibir una sanción por ello cuando se esté paseando por la calle en solitario o con convivientes y se respete la distancia de 1,5 metros.

A pesar de esto, la recomendación de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, es llevar siempre una encima, especialmente ante la posibilidad de que no se den los requisitos necesarios como para no tener que ponérsela en exteriores. Además, recordaba Darias que, si esta persona decide entrar en un espacio cerrado o se encuentra con una aglomeración y no tiene una mascarilla, sí podrá ser objeto de sanción.