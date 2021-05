Margarita del Val avisa sobre la capacidad de contagiar de los vacunados: "Habrá algún susto"

En España cada vez son más las personas vacunadas y los últimos datos epidemiológicos apuntan a una bajada de los contagios en la mayoría de las comunidades. El ritmo de vacunación ha mejorado y muchos ya miran al verano con esperanza.

En este sentido, la ministra de Turismo Reyes Maroto apuntaba esta semana a que los españoles ya pueden ir planificando sus vacaciones de verano. "En verano la vacunación alcanzará al 70% de la población, que hará que se pueda viajar con seguridad", explicaba la ministra.

De Val advierte sobre los vacunados y los viajes

Sin embargo, la viróloga del CSIC, Margarita del Val, considera que hay que tener cuidado con este tipo de declaraciones sobre los viajes. "Con las vacunas que tenemos ahora disponibles en Europa, realmente, la protección frente a la infección es muy baja", ha advertido y ha aclarado que "aunque la protección que confieren frente a la enfermedad es muy buena, no protegen frente a la infección".

Según ha explicado Del Val, aún no está claro el cuánto se infectan y cómo de contagiosas son las personas ya vacunadas. "Hay contagios muy grandes en entornos totalmente vacunados como residencias de ancianos", ha señalado.

De esta forma, la científica ha advertido que "no es cuestión de si vamos a tener qué porcentaje de personas vacunadas" para reiniciar los viajes, sino que lo primero es determinar "si las vacunadas son seguras". "Yo no me atrevo a decirlo", ha confesado.