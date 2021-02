La viróloga Margarita del Val advierte que sufriremos más oleadas de coronavirus

LEER MÁS Vicente Vallés deja en evidencia a Fernando Simón tras sus declaraciones sobre las vacunas sobrantes

El principal logro es que tengamos no una, sino varias vacunas eficaces y muy seguras. Es de las mejores vacunas de la historia con cualquier coronavirus, dice la experta. El mayor reto es tener paciencia y analizar bien qué hacen las vacunas. La pregunta de cara al futuro es si esto se quedará en una gripe o en un catarro.

Margarita del Val cree que en este momento un ciudadano no debe preocuparse si la vacuna funcionará con nuevas cepas, es una tarea de los virólogos: "Las variantes están apareciendo constantemente. Nos estamos obsesionando con el tema de que una nueva cepa sea resistente a una vacuna. Es algo que solo sabremos con el tiempo por lo que no hay que agobiarse como personas normales, los virólogos lo estudiaremos".

Varios meses de oleadas

Lo más importante de la vacuna es que proteja de los síntomas. Después si protege de que contagiemos es un añadido. Pero lo primero es que ataque los síntomas. Nos quedan varios meses y tendremos que seguir contando oleadas. El virus usa una persona susceptible para multiplicarse. "La inmunidad colectiva la tendremos cuando las vacunas protejan colectivamente, es decir que protejan al vacunado pero también a las personas no vacunadas porque los vacunados no les puedan transmitir el virus. Puede haber un montón de portadores asintomáticos vacunados que sí contagien a los no vacunados"

Margarita del Val reconoce que no esperaba tener una vacuna tan buena en tan poco tiempo: "Tenemos mucha suerte con estas vacunas tan buenas, si protegiesen la transmisión serían de matrícula.El problema es que hay unos pocos que no están siendo responsables y no les estamos convenciendo para que lo sean"