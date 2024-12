Karla Sofía Gascón y Javier Bardem nominados a los Globos de Oro

La gala de los Globos de Oro que se celebrará el próximo 5 de enero marca el inicio de la temporada de los premios de Hollywood. Los globos de oro, también conocida como "La fiesta del año de Hollywood" son la entrega de premios más grande del mundo del cine y la televisión.

La humorista Nikki Glaser presentará la gala y se convertirá en la primera mujer en presentar los Globos de Oro en solitario. España estará representada por Karla Sofía Gascón y Javier Bardem. Así lo ha anunciado la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Emilia Pérez, la gran triunfadora

La película de Jacques Audiard ha conseguido 10 nominaciones, entre ellas Mejor película musical o comedia y Mejor guion. Sus tres actrices principales están nominadas: Karla Sofía Gascón opta al premio de mejor actriz y Selena Gómez y Zoe Saldaña podrán llevarse el de mejor actriz de reparto. Tanto para Karla Sofía Gascón como para Zoe Saldaña es su primera nominación. Además, Karla viene de ganar este sábado el premio a Mejor actriz en los Premios del Cine Europeo.

Javier Bardem, otro de los nominados

Javier Bardem consiguió su sexta nominación en la categoría de mejor actor de una miniserie por su papel como José Menéndez en "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" (Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez). Para llevárselo, tendrá que imponerse a Diego Luna, Tadanobu Asano, Harrison Ford, Jack Lowden o Ebon Moss-Bachrach. El actor español, si logra este premio, conseguiría el segundo Globo de Oro de su carrera, tras el que consiguió en 2008 por Mejor actor de reparto por su papel en "No country for old men".

Otras nominaciones

La colombiana Sofía Vergara optará al Globo de oro a Mejor actriz de una miniserie por su actuación en Griselda. Por otro lado, Pamela Anderson, Angelina Jolie o Nikole Kidman optan a llevarse el Globo de Oro a mejor actriz en una película de drama.

La serie Shogun sigue liderando y está nominada hast en cuatro categorías. Supera a The Bear que opta a tres premios.

La recién estrenada Wicked, que está siendo todo un fenómeno en los cines, también ha sido nominada en la categoría Mejor película musical o comedia.

Como ausencia notable en la categoría de mejor película, la de Pedro Almodóvar y su Habitación de al lado. Solo ha conseguido la nominación en la categoría mejor actriz protagonista en drama, gracias a Tilda Swinton.

Todas las nominaciones de los Globos de Oro 2025

A continuación, todas las nominaciones de los Globos de Oro del próximo 5 de enero.

A mejor actor en la categoría de drama los nominados son Adrien Body (The Brutalist), Timothée Chalamet (A Complete Unknown), Daniel Craig (Queer), Colman Domingo (Sing, sing), Ralph Fiennes (Cónclave) y Sebastian Stan (The apprentice).

Como mejor actor en la categoría comedia o musical, los que optan al premio son Jesse Eisenber (A Real Pain), Hugh Grant (Heretic), Jesse Plemons (Kinds of Kindnes), Glen Powell (Hit Man), Sebastian Stan (A Different Man), Gabrirelle Labelle (Saturday Night Live).

Los nominados a mejor actor de reparto son Yura Borisov (Anora), Kieran Culkin (A real pain), Edward Norton (A complete unknown), Guy pearce (The Brutalist), Jeremy Strong (The apprentice), Denzel Washinton (Gladiator II).

En la categoría femenina de drama, las nominadas son Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton (La habitación de al lado), Fernanda Torres (I'm Still Here), Kate Winslet (Lee), Pamela Anderson (The last showgirl).

Las actrices nominadas a mejor actriz de comedia o musical son Amy Adams (Nightbitch), Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez). Mikey Madison (Anora), Demi Moore (The Substance) y Zendaya (Challengers).

Las nominadas a mejor actriz de reparto son Selena Gómez (Emilia Pérez), Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist), Margaret Qualley (The substance), Isabella Rosellini (Conclave) y Zoe Saldaña (Emilia Pérez).

En cuanto a mejor película, las nominadas son 'Emilia Pérez', 'Anora', 'The Brutalist', 'A real pain', 'The substance' y 'Cónclave'. A mejor guion optan 'Cónclave', 'The Brutalist', 'The wild robot', 'Emilia Pérez', 'Challengers' y 'Dune: Parte II'.

Las nominadas a mejor canción original son Beautiful last way (The last showgirl), Compress/Repress (Challengers), El Mal (Emilia Pérez), Forbidden Road (Better Man), Kiss the sky (The wild robot), Mi camino (Emilia Pérez).

En cuanto a las categorías de televisión, las nominadas a mejor serie de drama son 'Shogun', 'La diplomática', 'Slow horses', 'Mr. y Mrs. Smith', 'El día del Jackal'.

Las series nominadas a mejor serie de comedia son 'Hacks', 'The Bear', 'Solo asesinatos en el edificio', 'Colegio Abbott', 'Nadie quiere esto' y 'The Gentleman'.

Las nominadas a mejor actriz de drama son Kathy Bates (Matlock), Emma D'Arcy (House of the Dragon), Maya Erksine (Sr & Mrs. Smith), Keira Knightley (Black Doves), Keri Russell (The Diplomat) y Anna Sawai (Shogun).

En categoría masculina de mejor actor de drama, los nominados son Hiroyuki Sanada (Shogun), Gary Oldman (Slow Horses), Jake Gyllenhaal (Presunto inocente), Donald Glover (Mr. and Mrs. Smith), Eddie Redmayne (El día del Chacal) y Billy Bob Thornton (Landman).

En el apartado de comedia, las nominadas a mejor actriz de comedia son Jean Smart (Hacks), Ayo Edebiri (The Bear), Quinta Brunson (Abbott Elementary), Selena Gomez (Solo asesinatos en el edificio), Kristen Bell (Nadie quiere esto) y Kathryn Hahn (Agatha en todas partes).

Como mejor actriz de reparto en televisión, optan al galardón Liza Colón-Zayas (The Bear), Hannah Einbinder (Hacks), Dakota Fanning (Ripley), Jessica Gunning (Bebé Reno), Allison Janney (The diplomat) y Kali Reis (True detective: night country).

En la categoría masculina de mejor actor de reparto en televisión, los nominados son Tadanobu Asano (Shogun), Javier Bardem (Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez), Harrison Ford (Shrinking), Jack Lowden (Slow Horses), Diego Luna (La máquina) y Ebon Moss-Bachrach (The Bear).

Para terminar, las nominadas a mejor miniserie son 'Mi reno de peluche', 'True detective', 'Ripley', 'Disclaimer', 'El pingüino' y 'Monstruos'.

A mejor actor de miniserie, los nominados son Richard Gadd (Mi reno de peluche), Andrew Scott (Ripley), Colin Farrell (El pingüino), Kevin Kline (Disclaimer), Ewan McGregor (A Gentleman in Moscow), Cooper Koch (Monstruos).

Como mejor actriz de miniserie, las nominadas son Jodie Foster (True Detective), Cate Blanchett (Disclaimer). Cristin Milioti (El pingüino), Sofía Vergara (Griselda), Naomi Watts (Feud) y Kate Winslet (The Regime).