¿Cuánto dinero tiene TheGrefg, el youtuber que visita 'El Hormiguero'?

Este 2021 los youtubers han pasado de estar en un segundo plano a ser el foco central de televisiones y medios de comunicación, a raíz de la polémica protagonizada por El Rubius, tras anunciar que se marchaba a Andorra para pagar menos impuesto.

El primer invitado de la semana a 'El Hormiguero' es David Cánovas, más conocidos en la plataforma YouTube como TheGref. Este joven murciano, que comenzó a subir vídeos en 2012 con tan solo 14 años, se ha convertido en uno de los streamers con más seguidores. Además, será el primer youtuber en acudir al programa de Pablo Motos. "Dejaré nuestra profesión en lo más alto", anunció en sus redes sociales.

Su éxito en Internet se puede traducir en cifras. Cuenta con más de 16 millones de seguidores en YouTube y casi 7 millones en Twitch, plataforma en la que ostenta el récord mundial de audiencia durante una retransmisión, pues se unieron casi 2,5 millones de espectadores.

Otro youtuber 'fugado' a Andorra

A pesar de los buenos datos obtenidos durante sus inicios en España, este youtuber tomó la decisión de fijar su residencia en Andorra cuando cumplió los 18 años, entrando así en el foco de la polémica. En noviembre de 2018 el creador de contenido acudió al programa de David Broncano, donde confesó que se fue a vivir al país vecino porque "pagaba la mitad de los impuestos".

Pero no ha sido esta la única vez que se ha pronunciado sobre su tributación. "Me encantaría dar el ejemplo pagando mis impuestos en mi país, pero tengo que mirar por mí. No sabemos cuánto va a durar esto de YouTube y si puedo ahorrar todo el dinero que pueda durante estos años, pues mejor", declaró para 'El Mundo'.

Una acción con la que no todos los youtubers están de acuerdo. "Tengo muchos amigos allí, pero yo no pienso mudarme. Estoy a favor de que paguen más los que más tengan", expresó Ibai Llanos en sus redes. Pero, ¿Qué es lo que cobra TheGrefg para hacer estas afirmaciones y decidir irse a Andorra?

¿Cuánto dinero tiene TheGrefg?

El dinero que reciben los youtubers más seguidos procede de las mismas redes sociales, patrocinadores y marcas con las que colaboran. El foro Business Insider publicó una aproximación del sueldo de El Rubius, quien tiene 29,5 millones de suscriptores en Youtube: 4,3 millones de euros al año.

Atendiendo a estas cifras, TheGrefg, con 16 millones de seguidores, podría ganar aproximadamente 2 millones de euros, dato que ya le insinuó a David Broncano. Además, cabe recordar que el streamer ha publicado tres libros: 'White Angel', 'Los secretos de YouTube' y 'Todo lo que necesitas saber sobre deportes'. Por lo tanto, también recibe remuneración cada vez que alguien compra uno de ellos.

Todos estos datos demuestran que TheGrefg es uno de los youtubers españoles con más éxito, consiguiendo así que YouTube se convierta en un trabajo del que poder vivir de él.