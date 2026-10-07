'Onda viajera' descubre los tesoros de Huelva desde el Muelle de las Carabelas

Este sábado 10 de octubre, de 12.00 a 14.00h, 'Onda viajera' estará en directo desde el Muelle de las Carabelas, un museo vivo situado en el Paraje de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), frente a las réplicas de la Pinta, la Niña y la Santa María. Un escenario cargado de historia y simbolismo desde el que el programa recorrerá los numerosos atractivos de la provincia onubense.

Junto al Monasterio de La Rábida y estrechamente vinculado a la figura de Cristóbal Colón, este enclave recuerda los preparativos de la expedición que partió en 1492 buscando una nueva ruta hacia las Indias y que acabaría dando lugar al encuentro entre Europa y América. Desde este privilegiado escenario, Carles Lamelo y todo su equipo pondrán el foco en el pasado, el presente y las oportunidades de futuro de Huelva.

Muelle de las Carabelas, La Rábida, Palos de la Frontera (Huelva) | Muelle de las Carabelas

Huelva, una provincia de contrastes

Huelva es mar, pero también sierra. Sus kilómetros de costa y playas vírgenes conviven con espacios naturales de enorme valor, pueblos con personalidad propia y una gastronomía estrechamente ligada al territorio. Una diversidad que convierte a la provincia en un destino con numerosos argumentos para quienes buscan naturaleza, cultura, patrimonio y experiencias gastronómicas.

La provincia conserva, además, una singular huella industrial y británica, especialmente visible en lugares como el Barrio Reina Victoria, en Huelva capital, o Bellavista, en Riotinto. La influencia británica también dejó una profunda impronta deportiva: Huelva presume de ser una de las grandes cunas del deporte moderno en España. El Recreativo de Huelva es el decano del fútbol español y la provincia está igualmente vinculada a los primeros pasos en nuestro país de disciplinas como el golf o el tenis.

Durante el programa, David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva será uno de los protagonistas para abordar el presente de la provincia, su potencial turístico y algunos de sus principales retos de futuro. También participará el coordinador de la Oficina de Coordinación de Colaboración con Iberoamérica. La gastronomía tendrá igualmente su espacio de la mano del chef Daniel del Toro, que acercará a los oyentes algunos de los sabores y productos que definen la cocina onubense.

'Onda viajera', en directo desde La Rábida

Historia, deporte, patrimonio, naturaleza y gastronomía se darán cita en esta edición especial de 'Onda viajera', que recorrerá una provincia que todavía guarda muchos tesoros por descubrir. El programa analizará también las oportunidades de Huelva para seguir creciendo como destino y algunos de sus retos, entre ellos la mejora de las infraestructuras y las comunicaciones.

Desde el Muelle de las Carabelas, allí donde la historia cambió de rumbo, Carles Lamelo y el equipo de 'Onda viajera' invitan a los oyentes a descubrir una Huelva llena de contrastes, historias y experiencias este sábado 10 de octubre, de 12.00 a 14.00h.

Puedes seguir 'Onda viajera' en directo en Onda Cero, nuestra web y la app, y en nuestro canal de YouTube.

Con el apoyo de la Diputación Provincial de Huelva y la Agencia Destino Huelva, y con la colaboración del Muelle de las Carabelas.