'Onda viajera' descubre las rutas del vino de Catalunya desde Vilafranca del Penedès

Este domingo 1 de noviembre, de 12:00 a 14:00 horas, 'Onda viajera' se emitirá en directo desde el VINSEUM de Vilafranca del Penedès. Carles Lamelo invitará a los oyentes a viajar por Cataluña a través de sus paisajes de viñedos, sus bodegas, sus vinos y sus cavas.

El programa descubrirá la Red de Rutas del Vino de Catalunya, una propuesta para conocer de cerca a los pequeños productores, visitar bodegas y disfrutar de experiencias que conectan el vino con la cultura, la naturaleza y las tradiciones locales.

VINSEUM de Vilafranca del Penedès | VINSEUM

El Penedès, sus rutas del vino y el VINSEUM

En 'Descubriendo el Penedès', Núria Sala, directora del Consorcio de Promoción Turística del Penedès, explicará cómo acercarse a este territorio y qué oportunidades ofrecen las rutas del vino de Catalunya para quienes quieren conocerlo de otra manera.

También habrá espacio para escuchar el museo desde dentro con 'Así suena… el VINSEUM', un contenido especial dedicado a este espacio de Vilafranca del Penedès y a su relación con la cultura del vino.

En 'El Penedès con ojos de Gaudí', la sección Destinos con Arte recorrerá otros vínculos entre arte y territorio en un reportaje de Rebeca Marín, con la Fundació Pinnae y la colaboración del Cava Centre.

VINSEUM de Vilafranca del Penedès | VINSEUM

Gastronomía, oleoturismo y viajes sobre dos ruedas

El oleoturismo en Cataluña será otro de los protagonistas de la jornada. Neus Lluc, propietaria de Oliciós, hablará de las experiencias que permiten descubrir el aceite de oliva y el paisaje en el que se produce.

Enrique Domínguez Uceta abordará las rutas del vino como una oportunidad para descubrir Cataluña, mientras que Albert Massana, socio de Bike Emotions, nos acercará las posibilidades del cicloturismo por el territorio.

La gastronomía también tendrá un lugar destacado. Anna Riera analizará en Gastronomía Flash por qué vuelve a estar de moda el desayuno de tenedor y, en Cuchara de Palo, conversará con Andrés Torres, chef del restaurante Casa Nova de Sant Martí Sarroca.

Una edición especial para recorrer el Penedès y descubrir nuevas maneras de viajar por Cataluña. Además de estos contenidos, el programa profundizará en el universo del vino y el territorio con nuevas voces y experiencias.

Puedes seguir Onda viajera en directo en Onda Cero, en la aplicación y en nuestro canal de YouTube.

Con la colaboración de la Generalitat de Catalunya.