Grandvalira Resorts prevé comenzar su temporada el 4 de diciembre con una novedad tecnológica: un dron autónomo equipado con inteligencia artificial para apoyar las tareas de vigilancia, seguridad, rescate y mantenimiento. El proyecto, desarrollado con una empresa andorrana, se presenta como pionero en los Pirineos y permitirá obtener imágenes aéreas de zonas de montaña.

Temporada de snowboard 26-27 | Víctor Herranz

L'Abarset y Brunch Electronik: el après-ski de Andorra

En El Tarter, L'Abarset celebra su 15 aniversario combinando restaurante de montaña y sesiones de música electrónica desde las cuatro de la tarde. Su programación incluye propuestas como ANTS, Bresh, Zamna y Brunch Electronik.

Este último comenzará el 12 de diciembre y celebrará distintas citas hasta el 28 de marzo. Además, el festival Hibernation conmemorará su décimo aniversario del 19 al 21 de marzo en Pas de la Casa. Como explica Herranz: “Hablamos ya de gente que puede plantearse el viaje no solamente mirando la previsión de nieve, sino también el calendario musical.”

Baqueira Beret | Víctor Herranz

Baby Baqueira: los primeros pasos de los niños en la nieve

Baqueira Beret ha aplazado su apertura inicialmente prevista para el 28 de noviembre, pendiente de evaluar las condiciones de nieve. Entre sus propuestas familiares destaca Baby Baqueira, con espacios en Baqueira 1500, Baqueira 1800 y Beret.

En Baqueira 1500 se recibe a niños desde los seis meses hasta los tres años. Los demás espacios ofrecen juegos, trineos, carruseles y actividades para familiarizarse con el material de esquí. Para niños de cuatro a seis años también existen cursillos específicos con profesores de Era Escola.

Esquí nocturno | Pexels-rescriptt-rescriptt-101153900-11191058

Sierra Nevada: gastronomía en Borreguiles y actividades familiares

En Sierra Nevada, una de las novedades es la renovación del restaurante Nevasol, situado en Borreguiles, junto al telesilla Veleta. Dispone de terraza protegida del viento y dos comedores, uno de ellos con chimenea y vistas a la montaña. Su carta destaca las carnes y los productos ibéricos del Valle de los Pedroches.

La estación completa su oferta con Mirlo Blanco, trineos, toboganes, raquetas de nieve y esquí nocturno. Una temporada en la que, como resume Víctor Herranz: “Queremos esquiar, claro, pero buscamos comer mejor, escuchar buena música, encontrar un après-ski con personalidad, hacer actividades diferentes y descubrir experiencias que justifiquen el viaje incluso cuando nos quitamos las botas.”