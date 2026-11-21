La feria de Pushkar, que comenzó a celebrarse hace más de 300 años, transforma durante unos diez días esta localidad situada entre las colinas y el desierto del Thar. Su población pasa de unos 20.000 habitantes a cerca de medio millón de personas, coincidiendo con la luna llena del mes hindú de Kartik. Aunque su origen es religioso, la compraventa de ganado se convirtió en una parte esencial de la celebración. Vacas, cabras, caballos y, especialmente, dromedarios protagonizan una feria en la que todavía se improvisan campamentos sobre la arena. Los animales se engalanan con tejidos bordados y se organizan desfiles, bailes, carreras y puestos de artesanía. También hay concursos de turbantes y bigotes, mientras hombres y mujeres lucen sus vestimentas tradicionales.

Feria de los camellos de Pushkar | Unsplash

La dimensión espiritual se concentra alrededor del lago de Pushkar, considerado sagrado por su vinculación con el dios Brahma. Durante la feria, los peregrinos acuden a sus ghats, las escalinatas que descienden hasta el agua, para realizar ofrendas y baños rituales. Por la noche, el lago se ilumina con pequeñas lámparas.

Pushkar, Rajastán | Pexels

Rajastán, la India de los maharajás

El Rajastán ofrece un recorrido por la arquitectura de los antiguos principados rajput. Su capital, Jaipur, conocida como la ciudad rosa, conserva su trazado del siglo XVIII, sus bazares y el fuerte de Amber. En Jodhpur, una fortaleza domina las casas azules, mientras que Udaipur destaca por sus palacios junto al lago. En pleno desierto del Thar, Jaisalmer sorprende con su fuerte de arenisca dorada, todavía habitado y lleno de templos, viviendas y comercios. La región también permite descubrir el Parque Nacional de Ranthambore, donde se organizan safaris para observar tigres de Bengala; los templos jainistas de Ranakpur; Bikaner, con su tradición de cría de camellos, y Shekhawati, conocida por sus havelis decoradas con pinturas de temática religiosa y escenas de la vida moderna.

Jaipur, Rajastán | Pexels

Cómo recorrer el Rajastán: viajes organizados, coche o trenes de lujo

El Rajastán se puede visitar mediante viajes organizados o por libre, enlazando trenes y autobuses. Otra posibilidad es contratar un coche con conductor, una fórmula habitual en India. Para quienes buscan lujo, existen hoteles instalados en antiguos palacios de los maharajás y trenes como el Palace on Wheels o el Maharajas' Express. Este último ofrece camarotes opulentos, desayunos con cubertería de plata, visitas privadas y recepciones con músicos y bailarines en las estaciones.

Interior de tren de lujo indio | Pixabay

Muchas antiguas mansiones de comerciantes y dignatarios, conocidas como havelis, también se han convertido en alojamientos.

Jal Mahal en Jaipur, Rajastán | Pexels

Puedes escuchar el reportaje completo de Elena del Amo sobre Pushkar y el Rajastán en Onda viajera, el programa de viajes de Onda Cero, que se emite sábados y domingos, de 12:00 a 14:00 horas, presentado por Carles Lamelo.