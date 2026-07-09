'La Cultureta Gran Reserva' regresa al Festival de Almagro

Este viernes 10 de julio, a partir de la 01:30 de la madrugada, 'La Cultureta Gran Reserva' se emitirá en directo desde la Plaza Mayor de Almagro. Rubén Amón estará acompañado por Rosa Belmonte, Sergio del Molino, Isabel Vázquez y Guillermo Altares en una edición especial desde el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

El Festival de Almagro, protagonista del programa

Durante el programa, el equipo conversará con la directora del Festival, Irene Pardo, para conocer las claves de esta cuadragésimo novena edición, que se celebra hasta el 26 de julio y convierte a Almagro en uno de los principales referentes culturales del verano.

La Plaza Mayor volverá a ser el escenario de esta emisión especial, como ya ocurrió el pasado año. Un enclave ligado a la historia de la ciudad y al legado de los Fúcares durante el reinado de Carlos V, desde el que el programa analizará la vigencia del teatro clásico y su diálogo con el presente.

Además, el espacio pondrá el foco en algunos de los montajes destacados de esta edición del Festival. La Compañía Nacional de Teatro Clásico, que celebra su 40.º aniversario en 2026, representa El caballero de Olmedo, de Lope de Vega. Ese mismo fin de semana también podrá verse La dama boba, otra de las grandes obras del autor, que tendrá igualmente protagonismo en la conversación.

'La Cultureta Gran Reserva', en directo desde Almagro

Rubén Amón y todo el equipo de 'La Cultureta Gran Reserva' regresan al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro para acercar a los oyentes la actualidad de uno de los grandes encuentros culturales del verano, con entrevistas, análisis y el sello habitual del programa. Además, les acompañará el mítico guionista de 'La Cultureta', Carlos Zúmer.

El programa llega a Almagro de la mano de Globalcaja, Iberdrola y la Universidad de Castilla-La Mancha. Las tres instituciones forman parte del patrocinio del Festival y de la presencia de Onda Cero como emisora oficial del evento.

Puedes seguir el programa en directo en Onda Cero, nuestra web y app.