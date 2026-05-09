El Criticón, con Nacho Ibernón

RSC

Cuando olismeamos en Más Madrid y escuchamos a Emilistas y Moniquistas hablando y reivindicando y expresando y corrienteando a través de sus líderes y referentes, esto es Emilio Delgado y Mónica García, nos vienen a la memoria ellos, los portavoces transmisores de opiniones de otros por excelencia, bailongos con mallas y hombreras, los Milli Vanilli. Cuando asistimos a las piruetas novísimas de Pedro Sánchez, aferradito a La Moncloa haciendo uso tenaz de su imaginación asombrosa para la resistencia, echamos bastante de menos a Frank Underwood, ese presidente ‘House Of Cards’ siempre al filo del alambre que tanto nos gustaba de jóvenes y hoy también. Todo esto que referimos es RSC, es decir, Referencias SocioCulturetas. El Criticón de La Cultureta Gran Reserva de Onda Cero desarrolla este tema en su pieza de esta semana. Imprescindible.