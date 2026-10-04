El Criticón, con Nacho Ibernón

Robin Williams, The Black Ball

Esta semana El Criticón de La Cultureta Gran Reserva se pone nostálgico. Lo hace a propósito del documental ‘Robin’s Wish’, que vive en YouTube y versa alrededor de la vida, la obra y la muerte del extraordinario actor y cómico Robin Williams. El referente que conduce esta sección de éxito en la radio global admira mucho a este pequeño gran hombre de metro setenta… y seguramente por eso no es capaz de ver el mencionado producto cultural, que muestra la realidad oscura y devastadora que fue estrangulándole secretamente el cerebro a este hombre tan directamente genial, divertido, improvisador, talentoso, preñado de humanidad generosa y amor viral. Como homenaje a Robin Williams, esta semana la sección hace escala en algunos de sus gags eléctricos, cameos memorables y excentricidades actors studio que pueblan felizmente la internet. En la sección de ‘zasca semanal’, se le da un buen zasca a todos los que proclaman la extraordinaria originalidad de ‘La bola negra’ de Calvo y Ambrossi. Y se demuestra que todo esto que sucede con la peli de los Javis ya se ha vivido en nuestro cine anteriormente.