El Criticón, con Nacho Ibernón

La primavera y Frank Sinatra

Si el celebrado compositor Max Richter recompuso la primavera de Vivaldi con audacia innegable, por qué el Criticón de La Cultureta Gran Reserva no iba a recomponer su propia primavera cultural e incluso existencial en versión libre, como le dé la gana, sin pedirle permiso a nadie. Y la pieza de esta semana es buena prueba de ello. Eso de entrada. Al margen de ello, toca crítica de ‘Torrente Presidente’. Un alarde su visión de marketing 360, provocación guay, cameos top, todo bien. En recomendaciones de la semana, ‘Solamente una vez’ de Bing Crosby porque sí y la voz de Bárbara Lennie, así en general, porque también (al hilo del estreno de ‘Amarga Navidad’ de Almodóvar). Efemérides. Se cumplen 50 años de la grabación extraordinaria de una de las mejores canciones de la historia de las mejores canciones del mundo. Hablamos claro de ‘Empty Tables’, que Frank Sinatra grabó en su versión desnuda, sólo voz y piano, en febrero de 1976. El milagro tuvo lugar en los estudios de United Western Recorders en Hollywood. Allí quedaron unídselo para siempre la voz prodigiosa de Sinatra, sobremasticada, y el piano triste y expresivo de Bill Miller. Fin.