El Criticón, con Nacho Ibernón

Deporte deporte deporte

El deporte es extraordinario, amigos oyentes. El Criticón de La Cultureta Gran Reserva no sabe si es cultura, o arte, u oficio, o actividad extraescolar, pero en esencia el deporte no es desde luego un espacio cualquiera en el que ocurren sucesos ordinarios, sin más. No no, en esos terrenos de juego suceden fenómenos extraños, campan por doquier las metáforas, brotan las anomalías, son bien posibles los imposibles. La pieza de esta semana hace escala en el Mundial de fútbol, en las finales NBA, en nombres ilustres del deporte español como Saúl Craviotto, Pau Gasol, Carolina Marín o Almudena Cid, y además analiza minuciosamente la serie documental ‘Rafa’, sobre Rafael Nadal Parera, que puede disfrutarse en Netflix. Pieza de radio completísima.