El Criticón, con Nacho Ibernón

La Cultureta Gran Reserva, el himno

Karaoke: Tú pon la radio y ya está, Cultureta podcast Onda Cero, uh, uhhhhhhhh. Llega tu jefe, un anormal. Te está oprimiendo el salvaje, un bullying de manual. Cabeza gacha, a todo que sí, pero te pones los headphones y le haces tirirí. Tú lo que necesitas es cachondeo e impostura, opiniones de otros, académicas soflamas, erudición, cultura. Se están pasando ya con el holocausto, venga imperio romano, no sé qué han dicho ahora Rosa de que Madame Flauvert se escribió en Murcia, o algo así, pero da igual. Tú pon la radio y ya está, Cultureta podcast Gran Reserva, uh, uhhhhhhhh. Éste es tu podcast chaval, Mozart, Chaplin, Carmen Martín Gaite, uh, uuuuuuuhh. Sales del médico, cálculo renal, te duele un huevo el costado, te han quitado la sal. ‘Menos mal que tengo el programa’, te dices, Hoy toca Picasso periodo azul. Qué bien lo explica esta peña, cómo se pisan todo el rato, parece que están cucú. Me encantan las parrafadas, qué tochaco de guiones introductorios, el húngaro Krasznahorkai ahí con el Nobel, Alauda y Scott Fitzgerald, Tarkovski, Pantoja Isabel, cabe todo, Woody Allen, Kusturica, Wagner, Brahms. Tú pon la radio y ya está, Cultureta podcast Gran Reserva, uh, uhhhhhhhh. Éste es tu podcast chaval, Katryhn Bigelow, Cantinflas, Saza, uh, uuuuuuuhh Tú pon la radio y ya está, Cultureta podcast Gran Reserva, uh, uhhhhhhhh.