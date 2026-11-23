¿Qué tal la Torre? Buenos días. Hay compatriotas que irán a votar el domingo pero reconociéndose muy críticos con la clase política, de la que no se sienten muy orgullosos. Lo asumimos, pero en lunes de resaca deportiva la media la disparan hacia arriba leyendazas como Marc Márquez y Carlos Alcaraz. Son ganadores o luchadores, son esos que queremos tener a nuestro alrededor envueltos en nuestra bandera.

Marc se acordó de los que solo ven negrura mientras agarraba el décimo trofeo mundial. Los evocó porque él estuvo en el lado de la penumbra y fueron profesionales, amigos y familia los que le revivieron al sol. Si le ves el brazo al desnudo, no lo distingues de la peor pierna de Morante. Lo soñaste y lo hiciste, vaya eslogan para la mejor campaña.

Carlos, con su melena, su cadena al cuello, su risa socarrona y su juego pletórico, se impuso donde ningún otro compatriota lo había hecho ante el multitelevisivo Alex Corretja en el 98. Eso fue lo último, sí señor, fue tenista antes, querido oyente, que es joven y no lo sabes.

Para dimensionar el logro en el torneo de tenis de maestros, ni Rafa Nadal tuvo el tino de llevárselo en su plenitud. Si la gravedad del hombro de Márquez también tuvo su particular desierto, el murciano y, claro, la fórmula no falla: equipo, grupo, familia, cariño y constancia. Combo que se adoba al talento español para que cada día el orgullo por lo nuestro nos salga a cuenta. Nos rente, que se dice ahora.