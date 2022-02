Félix Bolaños: "Si cada vez que alguien se equivoca hubiera que volver a votar, los diputados no harían otra cosa"

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, Félix Bolaños, responde a las preguntas de Carlos Alsina en Más de Uno y repasa toda la actualidad política y económica, que viene marcada por la polémica votación de la reforma laboral en el Congreso, que salió adelante gracias al voto erróneo de un diputado del PP de Extremadura.

Esta reforma laboral es positiva para España

Félix Bolaños, pide que nos quedemos con lo importante, que es que se aprobó la reforma laboral y califica lo ocurrido con el error en su voto del diputado del PP como una anécdota: "fue un error como tantos".

Nos estamos quedando en la anécdota y no en lo importante

"Hay docenas de errores cada semana en el Parlamento; este mismo señor se equivocó tres veces". El ministro dice que "no hay ningún precedente de que se haya repetido una votación por un error en el voto". Además, dice que el diputado del PP votó tres veces mal y que "cuando uno se equivoca no hay una segunda oportunidad".

Diputados de UPN que votaron en contra

Sobre si considera tránsfugas a los dos diputados de UPN que rompieron la disciplina de voto, Félix Bolaños, dice que "sí", que se pueden considerar tránsfugas.

El presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN) admite que en la negociación de la reforma laboral se había incluido el apoyo del PSOE en el Ayuntamiento de Navarra y califica de "inadmisible" el salto de la disciplina de voto de sus diputados en el Congreso.

La dirección de UPN que preside José Javier Esparza ha pedido a sus dos diputados en el Congreso, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que entreguen sus actas de diputados después rechazar la convalidación de la nueva reforma laboral.

"Lo ocurrido es gravísimo, es inadmisible y no se ajusta a nuestros valores. Se saltan la disciplina de voto y nos engañan a todos", critica Esparza sobre el daño a la imagen de UPN.

Sobre la negociación

¿Por qué aplaudían entusiasmados los diputados del PP? Era un espectáculo muy discutible

Félix Bolaños defiende que la reforma laboral es una medida buena para el país y le parece inexplicable que partidos como ERC, que se consideran progresistas, votaran en contra. Además, no se explica por qué aplaudían los diputados del PP cuando se creía que no había sido convalidada la reforma laboral. No entiende cómo pueden votar en contra de una medida que ha contado con el diálogo social.

Hoy los trabajadores están mejor

El ministro de Presidencia reconoce que la negociación era compleja para el Gobierno porque no podían ofrecer nada. Sí reconoce que han hablado con todos y que han intentado convencer a todos.

En cuanto a considerar el resultado de la votación un fracaso de la negociación, el ministro dice que "cada uno tiene que explicar el sentido de su voto y el resultado es lo importante".

El fin de la mascarilla en exteriores

El ministro confirma que la voluntad del Gobierno es aprobar el próximo martes la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores. "Es nuestra voluntad levantar la obligatoriedad"