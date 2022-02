El error de Batet que generó máxima tensión en el Congreso al asegurar que la reforma laboral no salía adelante

LEER MÁS El Congreso convalida la reforma laboral con 175 votos a favor y 174 en contra

El Gobierno ha sacado adelante este jueves la convalidación de la reforma laboral en el Congreso con los votos de Ciudadanos, el PDeCAT y UPN, formaciones poco proclives a avalar sus medidas laborales, y con el voto en contra de socios tradiciones como el PNV, Esquerra Republicana y EH-Bildu. La votación ha sido muy ajustada, con 175 votos a favor y 174 en contra. En el bando del "no" se han situado: ERC, Bildu, BNG, PNV, PP, Vox, JxCat, CUP y Foro Asturias.

Pero ha habido un momento de máxima tensión en la bancada de la izquierda. Tras una confusión, la presidenta Meritxell Batet ha anunciado que quedaba derogado el Real Decreto de la reforma laboral. El fallo ha venido al no contabilizar correctamente el voto telématico. En la sala el sí tenía 166 votos y el no 169. Pero en el voto telemático el sí obtenía 9 votos y el no 5 lo que dejaba el resultado final de 175 a 174. Sin embargo, Batet anunciaba que no salía adelante la reforma lo que ha provocado el jolgorio en varios diputados que han votado en contra. La alegría les iba a durar poco porque solo unos segundos después, Batet ha rectificado y ha anunciado la aprobación del Real Decreto, y ahí sí, han respirado tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz que se han fundido en un abrazo.

Los diputados de UPN rompen la disciplina de partido

El resultado ha sido más ajustado de lo esperado, ya que los diputado de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, han roto la disciplina de partido votando en contra de la reforma: "Votamos No a la reforma laboral. En un política lo único que no puedes hacer es algo que no puedas explicar a tus votantes. Somos sus representantes y a ellos nos debemos. Por eso nunca tuve un voto tan difícil como hoy pero tampoco nunca lo tuve más claro", ha señalado Sayas en su cuenta de Twitter.

En la misma línea se ha expresado Adanero que ha explicado así su decisión: "He votado NO a la reforma laboral porque lo contrario hubiera supuesto un claro refuerzo a Sánchez, presidente de España con el apoyo de Bildu. Y lo hago en coherencia con la oposición que estamos realizando desde el primer día, con el respaldo de miles de votantes".