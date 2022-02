El Congreso convalida la reforma laboral con 175 votos a favor y 174 en contra

El Gobierno ha conseguido aprobar, con mayoría parlamentaria, la reforma laboral en el Congreso con 175 votos a favor y 174 en contra... Aunque el Real Decreto de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha aglutinado todos los votos de la izquierda.

Durante el debate algo más largo de lo previsto con la vicepresidenta Yolanda Díaz llevando el peso para defender el texto sin el apoyo de sus compañeros del Gobierno. La ministra se ha mostrado entristecida porque el debate se haya visto protagonizado por intereses políticos y ha lamentando que no haya sido capaz de convencer a todos.

El PP asegura que derogará la ley si llega al Gobierno

Por su parte, el Partido Popular, en boca de Cuca Gamarra, ha anunciado que si consigue ganar en las próximas elecciones generales, derogará la ley. Gamarra ha defendido el 'no' del PP al decreto y se ha mostrado muy beligerante con Díaz, a la que ha definido como una vicepresidenta derrotada que ha traicionado a los trabajadores.

Asimismo, la ministra de Trabajo también ha tenido reproches hacia los socios de investidura que hoy han votado en contra. Sin embargo, ha dado las gracias al PNV porque, dice, ha discutido contenidos y han sido serios y claros.

ERC y PNV también votan que 'no' a la reforma

A los de Esquerra no los ha mencionado directamente, a pesar de que han sido los que más desgaste le han provocado en las fracasadas negociaciones. En Cataluña hay muchos asuntos que negociar, y un ánimo de "vendetta política" puede complicar las cosas. Por eso, el president Pere Aragonés ha pedido que no se subordine la Mesa del Diálogo al 'No' de ERC a la reforma laboral.

Asimismo, los diputados del PNV también han votado en contra, aunque ha alegado que la reforma va en la buena dirección pero que para ellos los convenios autonómicos son esenciales.

Votos a favor de Ciudadanos y UPN

Sin embargo, el Gobierno se ha tenido que conformar con el voto a favor de Ciudadanos y de los regionalistas navarros (UPN). Los dos votos de los diputados navarros han resultado imprescindibles para la convalidación de la Reforma Laboral y aunque estaban amarrados desde el miércoles pero no contaban con las bendiciones de los diputados en el Congreso, ya que han criticado que no estaban al tanto de las negociaciones, pero confirmaron que aunque no compartiesen la decisión de su partido, acatarían. Para mostrar su malestar, han renunciado a su turno de palabra desde la tribuna.

¿Qué cambios trae la reforma laboral?

Aunque se ha votado este jueves, la reforma laboral lleva un mes en vigor. Estas son las principales medidas para mejorar la calidad del empleo: