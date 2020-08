¿Ya estaba prohibido fumar en las calles de Galicia antes de la nueva normativa?

En Más de uno conocemos los factores jurídicos que puede tener la nueva normativa gallega que prohíbe fumar en calles y terrazas para evitar el contagio del coronavirus. Daniel Prades, catedrático en derecho, comenta que La Xunta "si tiene competencias legales para hacer esta prohibición igual que ha implantado otras durante la pandemia".

Sin embargo, el catedrático no tiene claro que esta norma tenga un efecto diferente a las restricciones que ya existían. "El contenido de esta norma es innecesario y lo es por redundante. Existe ya una normativa en las leyes gallegas en la que dice que se exige el uso de mascarilla siempre que no haya un distancia interpersonal", afirma. Y añade que "si en esa norma no hay una excepción, quiere decir que ya estaba prohibido".

Por otro lado, incide en la situación que se presentará en caso de sanciones y recursos. "¿Quién delimitará si una persona está a un metro o dos metros? ¿Cómo se sabrá en caso de sanción de que en ese momento no se cumplían las normas?, se pregunta.

