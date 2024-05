Cuca Gamarra: "Esta huida hacia adelante no le va a salir bien a Pedro Sánchez"

La secretaria general del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, ha afirmado en Más de uno que su partido no tiene fecha todavía para las manifestaciones que ayer anuncio su líder, Alberto Núñez Feijóo, para defender la libertad ante los planes de regeneración que tiene el Presidente Sánchez, con el foco puesto en jueces y medios de comunicación

Asegura en cualquier caso que están trabajando en ello porque en el PP "no se van a quedar ni quietos ni callados", ha subrayado Gamarra.

Ha insistido también en que el golpe de efecto que ha dado el presidente del Gobierno con su retiro para decidir que sigue "no le va a salir bien" y que lo que hará es "movilizar la desaprobación social mayoritaria a esta estrategia". Entiende la líder popular que los españoles le exigirán explicaciones políticas las que no da y las que no puede dar".

Gamarra ha criticado también que Sánchez se haya olvidado de los españoles y sus problemas para "pensar en él mismo". Ha añadido que el presidente del Gobierno "ha jugado con los sentimientos y llevado a cabo una campaña sentimental para una estrategia electoral", lo cual, considera, es jugar con los españoles y lo califica como "un engaño masivo".

Gamarra ha advertido de que van a defender con más fuerza la independencia judicial y que en el PP no se van a mover de sus posiciones a pesar de la amenaza de modificar el actual sistema de mayorías para renovar el CGPJ. Se ha referido con esto Gamarra a que el Gobierno se mostró partidario de buscar "nuevos mecanismos" para renovar el CGPJ si sigue el bloqueo del PP.

"El PP sigue defendiendo lo mismo, es necesaria la renovación, pero con unos criterios de independencia garantizados y acompañados de la necesidad de una reforma del sistema de elección del órgano de los jueces", ha explicado.