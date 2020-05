Rodríguez Uribes: "La idea de no dejar a nadie atrás también incluye a los trabajadores taurinos"

José Manuel Rodríguez Uribes ha hablado en Julia en la onda sobre el pacto del PSOE con Bildu. El ministro ha reconocido que el ambiente es "bueno" en el Gobierno y ha justificado el acuerdo ante la falta de apoyo de la oposición para sacar adelante el estado de alarma: "Un partido como el PP debería estar al lado del Gobierno y, si eso fuera así, no se hubieran producido otras cosas".

Sobre el sector cultural, Rodríguez Uribes ha destacado que la cultura ha sido un "pilar fundamental" de acompañamiento para los ciudadanos durante el proceso de la pandemia. Por ello, ha señalado que está "satisfecho" con el decreto de las ayudas al sector: "El decreto es muy potente, deberá ser completado con la ayuda de las comunidades autónomas".

El ministro también ha comentado el calendario del sector para la desescalada: "Está programado en distintas fases. Entre la fase 2 y la 3 ya deberíamos estar en una cierta normalidad aunque sea con el 50% en cines, teatros o conciertos. Hasta de finales de junio está pensado, aunque necesitamos que ayude la evolución de la pandemia".

Además, Rodríguez Uribes ha detallado el plan de ayudas a la cultura y ha insistido en que solo Salvador Illa debe decidir cuándo y cómo vuelve LaLiga. "Siento no poder decir nada al respecto, lo decidirá el ministro de Sanidad, que es la única autoridad competente en el tema sanitario por cómo evoluciona la pandemia".

Por último, el ministro ha hablado de la polémica que se ha generado por el mundo de la tauromaquia: "Vox y el PP dijeron que se les dejaba atrás para no apoyar el decreto. Estamos en la misma lógica que con todos los ciudadanos; si las medidas no sirven para las personas que dependen del sector, se harán las correciones necesarias. La idea de no dejar a nadie atrás incluye también a los trabajadores taurinos".

En este sentido, ha añadido que no se trata de un debate "ideológico", sino de protección para todas las personas vulnerables: "Me gustaría saber qué ha hecho Madrid con San Isidro y otras comunidades. Hay que hacer pedagogía y repartir responsabilidades".

