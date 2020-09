Inés Rey: "Le he pedido a la Xunta que costee la desinfección de los centros educativos, pero no nos han contestado"

"Una de las consecuencias más negativas que ha traído la pandemia es que se han eliminado frecuencias que ya estaban consolidadas en A Coruña y que tenían un importante número de viajeros", señala la Alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, sobre los trenes y aviones que llegaban a la ciudad y que en "la etapa precovid" traían un millón doscientos mil pasajeros anuales.

El 8 de agosto la Xunta implantó unas medidas más restrictivas en la zona de A Coruña y todo el área metropolitana por el repunte de contagios que hubo y que "afortunadamente con esas medidas se ha ido controlando la presión sanitaria", dice la alcaldesa. "No estamos saliendo de una pandemia, estamos saliendo con una pandemia, por lo que es obligatorio extremar las precauciones y las medidas de seguridad".

Rey no entiende que "una ciudad como la nuestra, o como cualquier otra, la única alternativa de ocio que tengan nuestros jóvenes sea salir a beber durante horas". Por ello, en A Coruña han conseguido ponerle fin al problema del botellón prohibiéndolo y haciéndolo "sin miedo", pero también "felicita a los jóvenes" por no haber puesto ningún problema.

No obstante, las fiestas particulares han proliferado durante este verano. Respecto a este tema, la alcaldesa indica que "es normal que la gente se quiera juntar, pero siempre y cuando se respeten las medidas de seguridad".

"Le he pedido a la Xunta que costee la desinfección de los centros educativos, pero no nos han contestado", reivindica Rey, que dice que los ayuntamientos han sido los que han tenido que responder en ciertas ocasiones "con recursos escasos". "De todo lo que se ha recibido no nos han dado nada y las desinfecciones las estamos abordando desde el Ayuntamiento".

Una apuesta por la sostenibilidad y los sabores atlánticos

El próximo 24 de septiembre comienza la séptima edición del Festival Mar de Mares, en la que "apostamos por poner en valor todo lo que es el atlántico, así como por la sostenibilidad", señala Inés Rey.

Con un programa bastante amplio se organizarán jornadas gastronómicas y recogidas de residuos "para que tomemos conciencia de lo que el mar se va tragando y lo que nos afecta a nosotros".

Asimismo, del 9 al 25 de octubre A Coruña también va a recoger el evento de 'Saborea España', una asociación de ciudades que apuesta por la gastronomía local.