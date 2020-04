Ildefonso Hernández: "El test del coronavirus es barato y empieza a estar muy disponible"

Ildefonso Hernández opina en Julia en la onda sobre sobre la vuelta progresiva a la normalidad tras el confinamiento: "Lo de este lunes pone en parte a prueba la lucha contra el virus. Las cifras de ahora son el resultado del primer confinamiento sin que se hubiese dejado de ir a trabajar. La semana que viene debemos ver el efecto beneficioso de que no se fuera al trabajo y, si lo que está pasando ahora tiene efecto negativo, lo veremos en tres semanas".

Por ello, el catedrático de Salud Pública insiste en la necesidad de seguir las medidas de protección y subraya que es "normal" ese regreso de manera paulativa: "La vuelta no es tan intensa como era todo antes, por lo que no parece que sea una locura volver a la actividad de esta manera. Hay que volver gradualmente. Siempre se puede dar un paso atrás, no pasa nada mientras que no sea un brote explosivo".

El catedrático afirma que la evolución de la crisis no es la ideal, aunque es "positiva", y habla de las costumbres que deberán acompañarnos por más tiempos: "Hay cosas, como lavarnos las manos con jabón, a las que no le dábamos tanta importante. Eso tendrá que estar con nosotros mucho tiempo; tampoco ir al trabajo si te sientes mal. Hay ciertas cosas que vamos a tener que incorporar a nuestra forma de vivir".

Sobre la inmunidad, admite que hay indicios de que podría durar al menos hasta el próximo otoño. Además, asegura que hay que evitar una nueva "depresión en los servicios sanitarios": "Aunque volviese a ser suave, como mínimo sería como la gripe estacional. Por lo que tendremos que mirar las capacidades y tener a la gente formada para cualquier temporada que venga".

Por último, Ildefonso Hernández comenta que los test comienzan a tener "alta oferta", aunque recalca la importancia de saber elegirlos: "El test es barato y empieza a estar muy disponible. Hay candidatos que hay que confirmar, sobre todo por si tiene que ir a cuidar a una persona mayor. Empieza a haber suficientes".