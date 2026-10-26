Safaris en Colombia: descubre los Llanos Orientales y sus paisajes naturales

Una de las principales vías de acceso es Yopal, capital del departamento de Casanare. Desde allí comienzan los recorridos por carreteras y pistas que atraviesan extensas fincas ganaderas, ríos y sabanas.

El paisaje cambia según la época del año. Durante los meses secos dominan las grandes extensiones de hierba, mientras que las lluvias transforman parte del territorio en lagunas y zonas inundables, condicionando los desplazamientos y la observación de fauna. Para Víctor Herranz, lo primero que llama la atención es: “Espacio, muchísimo espacio y una sensación muy difícil de encontrar ya en otros destinos.”

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Safaris en Colombia: fauna salvaje entre sabanas y humedales

Los safaris en los Llanos Orientales ofrecen una experiencia diferente a la que habitualmente se asocia con África. La fauna puede observarse mediante recorridos en todoterreno, caminatas, navegación o excursiones a caballo, una actividad especialmente relacionada con la cultura ganadera de la región.

Los naturalistas y habitantes locales ayudan a interpretar las huellas, sonidos y movimientos de los animales. Sin embargo, los avistamientos dependen de la naturaleza. “Hay que aprender a observar, escuchar y tener paciencia porque no es un parque zoológico.”

Los alojamientos rurales y campamentos integrados en el paisaje permiten además disfrutar de noches con escasa contaminación lumínica.

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La cultura llanera: caballos, joropo y gastronomía

La identidad de los Llanos está estrechamente relacionada con el ganado, los caballos y los grandes espacios abiertos. La música ocupa un lugar importante en sus celebraciones, con instrumentos como el arpa, el cuatro y las maracas. El joropo es una de sus expresiones musicales y de baile más características.

En la gastronomía destacan las carnes preparadas al fuego, vinculadas a la tradición ganadera y a las comidas compartidas.

Ganado en Colombia | Pexels - Bylivie-16727530

Una Colombia para viajar sin prisas

Los Llanos Orientales invitan a organizar el viaje de otra manera: buscar fauna durante la mañana, observar una laguna, montar a caballo al atardecer o escuchar música llanera por la noche.

Víctor Herranz resume el atractivo de este territorio en la posibilidad de descubrir: “Una Colombia que se ha mantenido bastante al margen de los grandes circuitos turísticos.”