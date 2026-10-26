Cultura llanera

Safaris en Colombia: descubre los Llanos Orientales y sus paisajes naturales

Colombia es mucho más que sus ciudades, las playas del Caribe o las selvas tropicales. En el este del país se extienden los Llanos Orientales, un territorio de sabanas, humedales, ríos y horizontes que parecen no terminar nunca. Una región donde la naturaleza y la observación de animales se convierten en los grandes protagonistas del viaje.

Víctor Herranz propone en Onda viajera descubrir esta Colombia menos conocida, un destino donde los safaris, las grandes fincas ganaderas y las tradiciones llaneras permiten acercarse a una forma de vida estrechamente vinculada al paisaje.

El audio completo se puede escuchar en Onda viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 h, presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Víctor Herranz.

Víctor Herranz

Colombia |

Colombia - Los Llanos

Una de las principales vías de acceso es Yopal, capital del departamento de Casanare. Desde allí comienzan los recorridos por carreteras y pistas que atraviesan extensas fincas ganaderas, ríos y sabanas.

El paisaje cambia según la época del año. Durante los meses secos dominan las grandes extensiones de hierba, mientras que las lluvias transforman parte del territorio en lagunas y zonas inundables, condicionando los desplazamientos y la observación de fauna. Para Víctor Herranz, lo primero que llama la atención es: “Espacio, muchísimo espacio y una sensación muy difícil de encontrar ya en otros destinos.”

Colombia
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Safaris en Colombia: fauna salvaje entre sabanas y humedales

Los safaris en los Llanos Orientales ofrecen una experiencia diferente a la que habitualmente se asocia con África. La fauna puede observarse mediante recorridos en todoterreno, caminatas, navegación o excursiones a caballo, una actividad especialmente relacionada con la cultura ganadera de la región.

Los naturalistas y habitantes locales ayudan a interpretar las huellas, sonidos y movimientos de los animales. Sin embargo, los avistamientos dependen de la naturaleza. “Hay que aprender a observar, escuchar y tener paciencia porque no es un parque zoológico.”

Los alojamientos rurales y campamentos integrados en el paisaje permiten además disfrutar de noches con escasa contaminación lumínica.

Los Llanos Orientales
Los Llanos Orientales | Pexels - Victor-gabriel-2149667355-30730801

La cultura llanera: caballos, joropo y gastronomía

La identidad de los Llanos está estrechamente relacionada con el ganado, los caballos y los grandes espacios abiertos. La música ocupa un lugar importante en sus celebraciones, con instrumentos como el arpa, el cuatro y las maracas. El joropo es una de sus expresiones musicales y de baile más características.

En la gastronomía destacan las carnes preparadas al fuego, vinculadas a la tradición ganadera y a las comidas compartidas.

Ganado en Colombia
Ganado en Colombia | Pexels - Bylivie-16727530

Una Colombia para viajar sin prisas

Los Llanos Orientales invitan a organizar el viaje de otra manera: buscar fauna durante la mañana, observar una laguna, montar a caballo al atardecer o escuchar música llanera por la noche.

Víctor Herranz resume el atractivo de este territorio en la posibilidad de descubrir: “Una Colombia que se ha mantenido bastante al margen de los grandes circuitos turísticos.”

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