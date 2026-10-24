Otoño en Ourense: cinco rutas para descubrir sus bosques, viñedos y paisajes naturales

"El otoño en la provincia de Ourense no es sólo una estación del año, es un magnífico espectáculo de la naturaleza", sentencia Enrique Domínguez Uceta. Los carballos, abedules y castaños protagonizan el cambio de color de las hojas, mientras los viñedos adquieren tonos rojizos y la vegetación de ribera completa el paisaje. A ello se suman los aromas a tierra húmeda, setas y humo de chimenea, en una época que coincide con el Magosto, la celebración tradicional en la que se asan castañas y se bebe el primer vino de la cosecha.

Otoño, tiempo de setas | Pexels

Terra de Trives y Sierra Central: bosques de castaños y abedules

La primera propuesta para explorar la provincia de Ourense recorre la Terra de Trives y la Sierra Central, una zona montañosa y húmeda con bosques de castaños y abedules. Destaca el Bidueiral de Montederramo, uno de los bosques de abedules más meridionales de Europa. La Ruta do Bidueiral de Gabín es un sendero circular de unas tres horas que comienza y termina en el Campo do Casar. La visita puede completarse en A Pobra de Trives, donde se puede probar la bica artesana.

Bosque de abedules en otoño | Pexels

Ribeira Sacra ourensana: los cañones del Sil y del Mao

La Terra de Caldelas y la Ribeira Sacra ourensana reúnen cañones fluviales, viñedos en bancales y soutos de castaños centenarios. Entre las visitas recomendadas figuran el Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil, las Pasarelas del Río Mao y el Castillo de Castro Caldelas.

Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil | Unsplash

Monterrei y Valdeorras: viñedos teñidos de rojo y amarillo

En Verín y el valle de Monterrei, las cepas de la denominación de origen adquieren tonos rojos, amarillos y cobrizos a los pies del Castillo de Monterrei. En las zonas altas de Vilardevós y Riós también destacan los castañares. En Valdeorras, las orillas del Sil se tiñen de amarillo, mientras robles y castaños adquieren tonos cobrizos. La visita puede incluir el Parque Natural de la Serra da Enciña da Lastra y las bodegas subterráneas o covas de O Barco y Vilamartín de Valdeorras.

Ribeira Sacra ourensana | Pixabay

Baixa Limia y Xurés: naturaleza y aguas termales

El Parque Natural do Xurés, unido al Parque Nacional de Peneda-Gerês, en Portugal, forma parte de una Reserva de la Biosfera Transfronteriza. Sus valles albergan bosques de robles, alcornoques y acebos. Una opción es recorrer el valle del río Caldo, en Lobios, y terminar la jornada en las pozas termales al aire libre de Riocaldo.

Escucha el audio completo de este recorrido por el otoño de Ourense con Enrique Domínguez Uceta en Onda viajera, el programa de viajes de Onda Cero, que se emite los sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.