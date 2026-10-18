Descubre las algas silvestres del Ártico noruego en Napp

Al menos cinco o seis días. Es la recomendación de Irene González para dedicarse a recorrer las Lofoten, ya que las distancias pueden engañar. Para llegar, se puede volar hasta Bodø y continuar en avión o ferry, según la ruta elegida. Una vez en las islas, alquilar un coche facilita las visitas a pueblos pesqueros como Reine, Hamnøy y Henningsvær. Entre las experiencias a vivir están dormir en un rorbu, las antiguas cabañas de pescadores convertidas en alojamientos junto al agua, hacer una excursión en barco por los fiordos, visitar Nusfjord y probar el bacalao de las Lofoten. Entre finales de septiembre y marzo también se pueden intentar ver auroras boreales, aunque no están garantizadas y es importante consultar la previsión meteorológica.

Secadero de pescado, una estampa típica en las islas Lofoten | Unsplash

Napp, un pueblo pesquero por encima del Círculo Polar Ártico

En la isla de Flakstadøya, Napp está rodeado de montañas que parecen surgir del mar. Sus casas de madera rojas, el pequeño puerto y las embarcaciones forman parte de un paisaje ligado a la actividad pesquera. Los secaderos de bacalao también mantienen su presencia en la historia y la economía local. Allí, Irene conoció a Angelita Eriksen, hija de pescador y nacida en las Lofoten, y Tamara Singer, nacida en Nueva Zelanda y de madre japonesa. Se conocieron mientras estudiaban en Australia y crearon Lofoten Seaweed para aprovechar las algas silvestres de estas aguas y convertirlas en ingredientes gastronómicos.

Una de las emprendedoras que recolectan algas en Napp, en las islas Lofoten | Irene González

Lofoten Seaweed: algas recolectadas a mano en aguas heladas

Las dos emprendedoras se introducen en el agua fría con neopreno y recolectan las algas a mano, utilizando herramientas de corte. Después las llevan a un espacio de secado y procesamiento junto al puerto, donde preparan variedades como el nori, el dulse, el kombu nórdico y la trufa de mar, un alga roja pequeña de sabor intenso. Además de algas secas, elaboran condimentos, sales y mezclas para incorporar estos ingredientes a platos cotidianos. En una antigua tienda del pueblo recuperada como espacio de encuentro, también ofrecen experiencias gastronómicas. Allí se pueden probar preparaciones como el wakame nórdico, el nori frito y mezclas para espolvorear sobre otros alimentos, como el furikake.

Algas artesanales de las islas Lofoten | Irene González

Cómo cocinar con algas noruegas

Irene González explica que las algas pueden acompañar al salmón noruego, pero también a pescados, arroces, ensaladas y verduras. Su visita a Napp le permitió conocer un proyecto que conecta las historias personales de Eriksen y Singer con el mar y la gastronomía local.

El audio completo de este reportaje de Irene González se puede escuchar en Onda viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite los sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.